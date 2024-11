Raphael Ghanem se apresenta com sessão esgotada no Teatro Bradesco em São Paulo neste sábado

Neste sábado (30), Raphael Ghanem sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, para uma apresentação especial de seu espetáculo de stand-up “Se é que você me entende”. Com ingressos esgotados, o humorista promete encerrar o mês em grande estilo, e arrancar risadas da plateia com seu show autoral e interpretação única.

O espetáculo na capital paulista acontece na sequência de diversos shows esgotados no Norte do Brasil, onde Raphael passou por cidades como Macapá, Santarém e Manaus. “Se é que você me entende” reúne histórias pessoais, reflexões bem-humoradas sobre relacionamentos e situações cotidianas, sempre apresentadas de forma exagerada e envolvente.

Sem o uso de figurinos ou adereços, Raphael aposta na força de sua performance e na interação com o público, conquistando fãs por todo o Brasil com sua autenticidade. O show em São Paulo fecha novembro com chave de ouro e reforça o talento de Raphael Ghanem como um dos grandes nomes da comédia nacional.

Sobre Raphael Ghanem:

Carioca de 33 anos, Raphael ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. Aos 15, passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores. Em 2009, Raphael começou a se apresentar com seu stand-up comedy e, desde então, não parou mais. Com seu espetáculo solo, ele já esteve em todas as capitais e metrópoles do Brasil, além de centenas de outras cidades. Na TV, atuou em programas e novelas da TV Globo, Multishow, Amazon e Netflix, como Malhação, 220 Volts, De Volta pra Pista, Verdades Secretas, A Lei do Amor, Verão 90, Outono e B.O.