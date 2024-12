Raphael Ghanem realiza 10 sessões de stand-up no Rio de Janeiro nesta semana

Após uma sequência de apresentações esgotadas no Norte do Brasil e um show de grande sucesso no Teatro Bradesco, em São Paulo, Raphael Ghanem desembarca no Rio de Janeiro para uma série de 10 sessões de seu espetáculo de stand-up “Se é que você me entende”. As apresentações acontecem no Teatro Bangu Shopping, entre os dias 3 e 7 de dezembro.

Com a maioria das sessões já esgotadas, restam apenas os últimos ingressos para a apresentação extra de terça-feira, 3 de dezembro, às 22h30. Conhecido por sua autenticidade e humor inteligente, Raphael traz ao palco histórias pessoais, reflexões divertidas sobre relacionamentos e situações cotidianas, apresentadas com um toque de exagero que cativa o público.

O espetáculo, com texto 100% autoral, dispensa figurinos ou adereços, destacando a força da performance do comediante e sua interação única com a plateia. A combinação de talento, simplicidade e conexão direta com o público tem consolidado o humorista como um dos grandes nomes da comédia no Brasil.

Sobre Raphael Ghanem:

Carioca de 33 anos, Raphael ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. Aos 15, passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores. Em 2009, Raphael começou a se apresentar com seu stand-up comedy e, desde então, não parou mais. Com seu espetáculo solo, ele já esteve em todas as capitais e metrópoles do Brasil, além de centenas de outras cidades. Na TV, atuou em programas e novelas da TV Globo, Multishow, Amazon e Netflix, como Malhação, 220 Volts, De Volta pra Pista, Verdades Secretas, A Lei do Amor, Verão 90, Outono e B.O.

Serviço: Raphael Ghanem – “Se é que você me entende” no RJ

– Datas: 03/12 (terça), 04/12 (quarta), 05/12 (quinta), 06/12 (sexta) e 07/12 (sábado) às 20h30 e 22h30

– Local: Teatro Bangu Shopping (Rua Fonseca, 240 – Bangu, Rio de Janeiro/RJ)

– Ingressos: On-line no site da Uhuu (https://uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/raphael-ghanem-se-e-que-voce-me-entende-13565)

– Classificação: 18 anos.