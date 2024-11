Raphael Ghanem lota Mangueirinho com ‘Se É Que Você Me Entende’ em Belém para mais de 8 mil pessoas

Belém foi palco de muitas gargalhadas na última terça-feira (26), com a apresentação de Raphael Ghanem. O humorista trouxe à capital paraense seu espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em única sessão no Mangueirinho. Com últimos ingressos disponíveis e um público de mais de 8 mil pessoas, o show garantiu uma noite memorável de muito humor inteligente, onde o público não parou de rir do começo ao fim.

“Se É Que Você Me Entende” é uma performance que mistura histórias do dia a dia com observações hilárias sobre a vida. Com mais de 14 anos de experiência no stand-up comedy, Raphael Ghanem segue consolidando seu lugar como um dos grandes nomes do humor brasileiro. Seu talento e carisma continuam a lotar teatros e fazer o público rir por onde passa.

Sobre Raphael Ghanem

Carioca de 33 anos, Raphael ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. Aos 15, passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores. Em 2009, Raphael começou a se apresentar com seu stand-up comedy e, desde então, não parou mais. Com seu espetáculo solo, ele já esteve em todas as capitais e metrópoles do Brasil, além de centenas de outras cidades. Na TV, atuou em programas e novelas da TV Globo, Multishow, Amazon e Netflix, como Malhação, 220 Volts, De Volta pra Pista, Verdades Secretas, A Lei do Amor, Verão 90, Outono e B.O.