Raphael Ghanem leva “Se é que você me entende” para o Rio de Janeiro

Raphael Ghanem, um dos maiores nomes do stand-up brasileiro, segue com sua turnê de sucesso “Se é que você me entende” e chega ao Rio de Janeiro para uma série de apresentações imperdíveis. Depois de lotar o Teatro Sabesp, em São Paulo, o comediante retorna à sua terra natal para encantar o público fluminense com seu humor único, irreverente e 100% autoral.

Com um estilo que mistura observações hilárias sobre o cotidiano e reflexões pessoais, o show promete proporcionar uma noite divertida e cheia de risadas. Sem adereços ou figurinos, a apresentação é uma verdadeira celebração da conexão entre o artista e a plateia, reforçando o carisma de Raphael como um dos comediantes mais queridos do Brasil.

Após as apresentações no Rio, Raphael segue para Fortaleza, com duas noites especiais no Teatro Rio Mar, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e depois embarca em sua aguardada turnê europeia, com shows confirmados em cidades como Berlim, Hamburgo, Viena e Munique.

Não perca a chance de assistir ao comediante que está conquistando o Brasil e o mundo com sua comédia autêntica e irreverente. Garanta já seu ingresso e prepare-se para muitas risadas!

Serviço:

Raphael Ghanem – “Se é que você me entende”

Macaé

Dia 05/02, Ginásio Tênis Clube Macaé

Sessões: 18h e 21h

Cabo Frio

Dia 06/02, Clube Tamoyo

Sessão: 21h30

Dia 07/02, Clube Tamoyo

Sessão: 21h30

Dia 08/02, Clube Tamoyo

Sessão: 21h30

Dia 09/02, Clube Tamoyo

Sessão: 21h30

Nova Iguaçu

Dia 12/02, Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Sessões: 19h30 e 22h

Ingressos disponíveis em: https://ingressodigital.com/