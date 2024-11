Raphael Ghanem leva espetáculo “Se é que você me entende” a cidades do Norte do país

Raphael Ghanem continua conquistando o público em todo o Brasil com seu espetáculo “Se é que você me entende”. Nesta semana, o humorista embarcou em uma agenda de shows pela região Norte do país, com sessões esgotadas.

Raphael se apresenta hoje em Santarém, com duas apresentações no Centro de Convenções, ambas com ingressos esgotados. Manaus será a próxima parada do comediante, no Studio 5, com duas sessões nos dias 24 e 25, sendo uma extra já antecipadamente lotada. O sucesso no Norte segue para Belém, no dia 26, no Mangueirinho, onde os ingressos já estão nos últimos lotes.

Na reta final do mês, Raphael se apresenta no Nordeste, com passagem por São Luís na quinta (28) no Espaço Reserva – Shopping da Ilha, e encerrando em grande estilo no Teatro Bradesco, em São Paulo, um dos locais mais aguardados da turnê, no sábado (30).

“Se é que você me entende” é uma performance que combina humor afiado e histórias do cotidiano. Raphael Ghanem, com mais de 14 anos de experiência no stand-up comedy, reforça seu lugar como um dos grandes nomes do humor brasileiro. Seu talento e carisma continuam lotando teatros e arrancando gargalhadas por onde passa.

Sobre Raphael Ghanem

Carioca com 33 anos, Raphael ingressou aos 14 na Academia Nacional de Atores, em que fez cursos de TV, teatro e cinema. Aos 15, passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores. No ano de 2009, Raphael passou a subir nos palcos para apresentar espetáculos de Stand up Comedy e nunca mais parou. Com seu espetáculo solo, Raphael já esteve em todas as capitais e metrópoles do Brasil, e em centenas de outras cidades. Na televisão, atuou em programas e novelas da TV Globo, Multishow, Amazon e Netflix, como Malhação, 220 Volts, De Volta pra Pista, Verdades Secretas, A Lei do Amor, Verão 90, Outono e B.O.