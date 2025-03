Raphael Ghanem faz história e leva 30 mil pessoas aos teatros portugueses

Raphael Ghanem, um dos maiores nomes da comédia brasileira, segue consolidando sua carreira internacional com uma turnê europeia de enorme sucesso. Em Portugal, o comediante se apresentou em 22 sessões lotadas, passando por 9 cidades e reunindo cerca de 30 mil espectadores. Com essa marca impressionante, ele se destaca como um dos comediantes brasileiros de maior sucesso no país.

Além de Portugal, Ghanem já passou por 11 países, incluindo Áustria, Alemanha, Escócia, Suécia, Suíça, França, Inglaterra, Espanha e Irlanda, sempre sendo muito bem recebido pelo público europeu. Durante sua estadia em Portugal, ele comentou sobre o acolhimento dos portugueses: “O pessoal aqui é super rápido, divertido, e tem uma agilidade incrível para pegar as piadas. Eu senti uma energia muito positiva, e em todas as minhas experiências aqui, minha equipe e eu fomos recebidos com muito carinho.”

No universo digital, o sucesso de Raphael também é notável. Com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais e 1 milhão de inscritos no YouTube, ele se consolidou como um dos artistas mais influentes da comédia atual. “As redes sociais ajudaram a aproximar ainda mais meu trabalho do público. Hoje, posso alcançar uma quantidade de pessoas que antes só seria possível com o apoio de grandes emissoras de TV”, afirma Ghanem.

Após o sucesso em Portugal, o espetáculo “Se é que você me entende” segue percorrendo outras cidades da Europa e, em breve, no Brasil. As próximas datas disponíveis são: 19/03/2025 em Braga (sessão extra às 18h00, no Auditório Forum Braga), 28/03/2025 em Genebra (sessão extra às 18h00, no Uptown Geneva), 29/03/2025 em Zurique (sessão extra às 18h30, no Ristorante Fiorello) e em Paris, no Apollo Theatre, no dia 06/04/2025 às 21h30. Após a turnê na Europa, o espetáculo seguirá por diversas cidades no Brasil até o final do ano, levando seu humor autêntico e irreverente para mais plateias.

Com o espetáculo “Se é que você me entende” conquistando plateias ao redor do mundo, Raphael Ghanem segue em ascensão, levando seu humor único para diferentes culturas e se consolidando como um dos grandes nomes da comédia internacional.