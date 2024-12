Raphael Ghanem comemora sucesso do espetáculo “Se é que você me entende” e anuncia as próximas datas

Raphael Ghanem, o maior nome da comédia brasileira atualmente, segue sua trajetória de sucesso absoluto no Sul do Brasil nesta semana. O comediante, que já ultrapassou a marca de 190 mil espectadores este ano em 197 apresentações, desembarca em Porto Alegre, São José e Curitiba com o espetáculo “Se é que você me entende”.

Em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country, Raphael realiza quatro sessões nos dias 9 e 10 de dezembro (segunda e terça-feira), com horários extras devido à alta demanda. Já na quarta (11), ele estará em São José (SC), na Grande Floripa, para uma apresentação na Arena Opus. A maratona de shows continua em Curitiba, no Teatro Guairinha, entre quinta (12) e sábado (14), onde sessões extras também foram abertas para atender à enorme procura.

O espetáculo “Se é que você me entende” destaca o talento de Raphael com um texto 100% autoral e sem adereços ou figurinos, apostando na força de sua performance e interação com o público. As reflexões sobre relacionamentos, situações do cotidiano e histórias pessoais, sempre carregadas de exagero e bom humor, têm conquistado plateias em todo o Brasil e em turnês internacionais, como na Austrália e em Londres, onde também esgotou sessões.

O sucesso no Sul do país é mais uma prova do ano glorioso vivido por Raphael Ghanem. Além de recordes em cidades como Recife, com três sessões esgotadas no Teatro Guararapes, e shows históricos em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele também reuniu mais de 8 mil pessoas em Belém no Mangueirinho, registrando o maior público de sua turnê atual.

Mais informações sobre os próximos shows e as vendas de ingressos podem ser conferidas no site raphael.nonstop.com.br.