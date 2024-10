Raphael Ghanem chega ao Nordeste com espetáculo “Se é que você me entende”

No próximo sábado (26), Raphael Ghanem desembarca em Aracaju, Sergipe, para três sessões esgotadas de seu espetáculo “Se é que você me entende”. Em sua passagem pelo Nordeste com seu stand-up de sucesso, Raphael anima a noite do Teatro Tobias Barreto antes de partir para Fortaleza, na segunda-feira (28), para seis sessões de ingressos esgotados. Acha que terminou? Não! O humorista encerra suas sessões em Fortaleza e parte para o Sudeste brasileiro passando por São Paulo e Minas Gerais. Depois de animar as noites do Nordeste e Sudeste, Raphael Ghanem segue para o Sul do Brasil, com mais de cinco sessões em Santa Catarina.

“Se é que você me entende” é um espetáculo do gênero Stand up Comedy, isto é, feito com texto 100% autoral e apresentado de “cara limpa”, ou seja, sem auxílio de figurinos, perucas e adereços. Com texto, interpretação e direção de Raphael Ghanem, o espetáculo contém 65 min e conta com suas histórias de vida, suas análises de relacionamento, além de causos comuns a todos no dia a dia. Trata-se de uma apresentação de humor e entretenimento. Durante todo show é apresentado um ponto de vista exagerado em relação ao cotidiano.

QUEM É RAPHAEL GHANEM?

Carioca com 33 anos, Raphael ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores e lá fez cursos de tv, teatro e cinema. Aos 15 passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores! Ainda no Rio de Janeiro em 2007 Raphael estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e cursou dublagem com Mayra Góes. Estudou Comédia Dell’arte com Milo Sabino. Aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso. No ano de 2009 Raphael passou a subir nos palcos para apresentar Stand up Comedy e nunca mais parou. Com seu espetáculo solo, Raphael já esteve em todas as capitais do Brasil e em centenas de interiores. Em 2023 teremos muitas viagens e já está tudo organizado!

Na Televisão atuou em programas e novelas como, Série Tv Globo Malhação, Série Multishow 220 Volts, Série Multishow De Volta pra Pista, Série Tv Globo Verdades Secretas, Novela Tv Globo A Lei do Amor, Novela Tv GLobo Verão 90, Filme Amazon Outono, Série Netflix B.O.

Serviço

Local: Teatro Tobias Barreto – Av. Pres. Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa – Aracaju/SE

Classificação: 18 anos

Abertura das Portas: 22:30

Início da primeira sessão: 23:30