Raphael Ghanem celebra ano de ouro com mais de 190 mil espectadores em suas sessões de stand-up

Raphael Ghanem está vivendo o auge de sua carreira e consolidando seu lugar como o maior comediante brasileiro da atualidade. Desde junho deste ano, ele já realizou impressionantes 197 sessões de stand-up, alcançando um público de 190.201 espectadores até o momento. Com uma turnê de sucessos que passa por grandes capitais do Brasil e até pelo exterior, Raphael tem esgotado ingressos em todas as suas apresentações.

Um dos maiores feitos de sua carreira aconteceu recentemente no Mangueirinho, em Belém, onde Raphael reuniu mais de 8 mil pessoas, marcando o maior público de sua turnê atual, “Se é que você me entende”. Além disso, ele fez história ao ser o primeiro comediante brasileiro a lotar três sessões no Teatro Guararapes, em Recife, em apenas uma semana. Outras conquistas notáveis incluem os shows com lotação máxima no Espaço Unimed, em São Paulo, e no Qualistage, no Rio de Janeiro, consolidando sua popularidade em duas das maiores casas de espetáculos do país.

No exterior, Raphael também brilhou ao realizar sua turnê na Austrália, tornando-se o segundo comediante brasileiro a se apresentar no país, com sete sessões e mais de 2 mil espectadores. Em Londres, a recepção não foi diferente, com shows completamente esgotados. Em apenas sete dias, foram nove apresentações internacionais, somando um público superior a 15 mil pessoas, e ampliando ainda mais o alcance de seu talento.

Atualmente, Raphael está cumprindo uma sequência de sessões esgotadas no Rio de Janeiro e se prepara para encerrar o ano com uma agenda repleta de apresentações. Entre os destaques estão cidades como São João de Meriti, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, e Curitiba, onde diversas datas extras já foram abertas para atender à alta demanda do público.

Com um espetáculo baseado em texto 100% autoral, sem o uso de figurinos ou adereços, Raphael aposta na força de sua performance e na conexão direta com a plateia. Ele transforma histórias do cotidiano, reflexões sobre relacionamentos e experiências pessoais em piadas que conquistam gargalhadas por onde passa. Seu carisma e autenticidade o posicionam como um dos maiores nomes da comédia nacional.