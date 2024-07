Rap in Cena anuncia Filipe Ret como atração

Um dos nomes mais bombados da nova cena do rap nacional, Filipe Ret é atração confirmada na edição especial de 10 anos do Rap in Cena. Aclamado pelo público nas cinco participações no festival, Ret é sempre sucesso e vai incendiar o palco do RiC, na edição que deve ser a maior da história nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia).

Cria do Catete, bairro referência do rap carioca, Ret começou sua trajetória em batalhas de MCs na Lapa, em 2003. Seu primeiro álbum saiu em 2009, intitulado “Numa Margem Distante”, em parceria com o produtor Mãolee. Porém, ele foi começar a se destacar mesmo com o álbum “Vivaz” (12), principalmente pelo single “Neurótico de Guerra”.

O nome artístico Ret vem da assinatura que ele costumava usar nas pichações em muros no Rio. Além de rapper, ele é formado em jornalismo e dono de uma gravadora, a Nadamal Records.

Em dezembro do ano passado, Ret lançou o DVD “FRXV (Ao Vivo)”, que navega por todas as suas fases. Desde o lançamento, o projeto figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla “Amor Livre”. Ainda, o DVD recebeu certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses de lançamento.

Além de Ret, o Rap in Cena deste ano conta com Ja Rule e Rich The Kid — atrações internacionais —, Djonga, L7nnon, Veigh, Duquesa, Major RD convida Leall e Mano Brown convida Rincon Sapiência. Mais novidades sobre o line-up do festival deverão ser divulgadas em breve.

Os ingressos para o Rap in Cena estão disponíveis na plataforma Sympla.

Saiba mais em @rapincenafestival.

Rap in Cena

O Rap in Cena nasceu em maio de 2014 tendo como objetivo inicial ser a maior referência em eventos da cultura hip hop de Porto Alegre. Pouco a pouco, o festival foi crescendo, reunindo grandes artistas nacionais e, ao mesmo tempo, dando espaço para os talentos gaúchos.

Em 2020, um palco dedicado ao evento marcou presença no Planeta Atlântida, o que se repetiu na edição deste ano. O Rap in Cena também conta com um programa na Rede Atlântida, maior plataforma de conteúdo de comportamento jovem do Sul do país.

Após a pandemia, o Rap in Cena voltou ainda maior, passando a ser realizado no Parque Harmonia a partir de 2022 e reunindo dezenas de milhares de pessoas a cada edição. Já passaram pelo Rap in Cena grandes nomes da cena como Racionais MC’s, Djonga, Matuê, Filipe Ret, Negra Li, Flora Matos, L7nnon, Froid, Tasha & Tracie, Veigh, Mv Bill, Orochi, BK, entre muitos outros.

Na edição de 2023, o festival trouxe mais de 70 nomes, totalizando 28 horas de música e arrecadando mais de 80 toneladas de alimentos. E o Rap in Cena foi além da música, abrigando também a Vila Olímpica. A arena promoveu atrações como skate, basquete, breaking, boxe, kickboxing, jiu-jítsu, batalha de rima e slam.

