Rap, dance music e house: rapper FBC traz sua mistura de estilos para o Sesc Itaquera

No dia 25 de agosto o rapper mineiro FBC agita o palco do Sesc Itaquera em apresentação gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos. No showr devem estar músicas de seus cinco álbuns de estúdio e sucessos como “Se Tá solteira”, “Se Eu Não Cantar” e “Delírios”.

Conhecido pela sua mistura de estilos que vai do rap ao R&B, passando por dance music e funk, sempre com letras que falam do amor e sua complexidade, FBC acumula sucessos nas plataformas de streaming, chegando a ter dois discos de platina e um de ouro pela quantidade de reproduções. Suas influências musicais passam pelo rap paulista, Jorge Ben Jor e Chico Science.

Nascido em Minas Gerais, Fábricio, ou FBC, como é conhecido, participou dos duelos de MCs em Belo Horizonte nos anos 2000 e mergulhou profundamente na cultura Hip-hop. Em seguida fez parte do grupo DV Tribo, que apresentou nomes como Djonga e Clara Lima.

Sensação nas redes sociais, o rapper conseguiu “furar a bolha” do rap e chegar a outras pessoas, expandindo seu público para fãs de outros estilos musicais.

SERVIÇO

FBC

25/8/2024, domingo às 15h

Autoclassificação: 14 anos

Grátis

Sobre o Sesc Itaquera

A unidade está localizada em uma reserva ambiental, com mais de 350 mil m², na maior área de Mata Atlântica da Zona Leste de São Paulo. Faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo, ao lado do Parque do Carmo. Inaugurado em 1992, o Sesc Itaquera se configura um dos maiores centros de cultura e lazer da Zona Leste.

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: 1.060 vagas

Consulte preços no local