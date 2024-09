Ranking Melhores e Maiores 2024: Sicoob é Top 3 das maiores cooperativas do Brasil

O Sicoob consolidou sua posição como uma das maiores e mais relevantes instituições financeiras do país, conquistando o terceiro lugar na categoria “Cooperativas” no “Melhores & Maiores 2024” da revista Exame. Esse resultado reflete o crescimento contínuo e o impacto positivo das cooperativas no cenário econômico brasileiro, também evidenciado pela 64ª posição geral no ranking das mil maiores empresas privadas avaliadas.

Atualmente, mais de 8,3 milhões de pessoas se beneficiam do amplo portfólio de produtos e serviços financeiros oferecidos pela instituição, que conta com mais de 4,6 mil pontos de atendimento em todo o país. O Sicoob, comprometido em entregar soluções financeiras cada vez mais modernas e eficientes, continua a investir fortemente em tecnologia e inovação. Como resultado, o App Sicoob está entre os mais bem avaliados do mercado, proporcionando aos cooperados um portfólio completo de serviços na palma da mão.

Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob, ressalta a força do modelo cooperativo, em que os cooperados não são meros clientes — são proprietários do negócio, compartilhando diretamente os resultados ao lado das suas comunidades. “O que torna o cooperativismo especial é o compromisso com o benefício mútuo. Não buscamos o lucro, e isso nos permite oferecer tarifas e taxas de juros consideravelmente mais acessíveis que as praticadas pelos demais agentes do Sistema Financeiro Nacional. O cooperado, dono do empreendimento e usuário de suas soluções, sempre ganha, porque ele é o coração do nosso modelo”, afirma o executivo.

Melhores & Maiores

A 51ª edição do “Melhores & Maiores” da revista “Exame”, em parceria com o Ibmec, avalia não apenas indicadores financeiros e contábeis, mas também práticas de gestão diversificada, sustentabilidade ambiental e governança corporativa. Este ano, 1.287 empresas foram analisadas, com mil delas classificadas no ranking.