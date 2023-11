Ranking dos Políticos receberá medalha do Mérito Legislativo

No dia 6 de fevereiro do próximo ano, o Ranking dos Políticos receberá a medalha do Mérito Legislativo 2023, destinada a instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. O Ranking, que desde 2011 tem como missão avaliar o desempenho dos parlamentares e promover maior eficiência ao Estado brasileiro, foi indicado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania – SP).

“O Ranking surgiu com a visão de contribuir para que o Congresso Nacional se torne uma instituição que traga orgulho aos brasileiros. E isso somente será plenamente alcançado quando conseguirmos evitar os desperdícios e os privilégios dos gastos públicos e combatermos a corrupção, os três pilares do levantamento anual que realizamos”, afirma Juan Carlos, Diretor Geral da organização.

Entre os resultados alcançados nas eleições de 2022, está o fato que o Ranking dos Políticos foi consultado mais de 20 milhões de vezes pela sociedade, contribuindo para uma taxa de reeleição dos 100 parlamentares mais bem colocados.

“Estar bem colocado no Ranking dos Políticos significa maior probabilidade de reeleição. O Ranking funciona como uma plataforma que traz incentivos virtuosos para a melhoria do Congresso Nacional”, afirma Luan Sperandio, Diretor de Operações.

Os prestigiados com a medalha são indicados por líderes partidários e por membros da Mesa Diretora da Câmara e divulgados nos meses de novembro e dezembro. Todos os anos, desde a criação da medalha em 1983, a data é definida pela Segunda-Secretária da Mesa Diretora da Câmara.

Entre os 35 agraciados também estão Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, os ex-governadores do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e Alceu Collares, e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, os Ministros do STF Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, André Mendonça e o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, reconhecido por seu trabalho contra o racismo.

O Ranking dos Políticos será a única entidade da sociedade civil que receberá a honraria em 2023. A sessão solene ocorrerá no dia 6 de dezembro.

Prêmio Liberdade 2023

Em outubro, o Ranking dos Políticos também foi premiado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo com o Prêmio Liberdade 2023, uma honraria anual indicada àqueles que se destacaram na defesa da liberdade no país, escolhidos com base no impacto gerado por suas ações. “É um sinal de reconhecimento por quem trabalha todos os dias pensando em transformar o Brasil por meio da melhoria do Congresso Nacional”, conclui Juan Carlos.

Sobre o Ranking dos Políticos

Fundado em 2011, em Brasília, o Ranking dos Políticos tem como propósito trazer transparência para o desempenho e performance dos representantes no Congresso Nacional, de forma independente e crítica. A pontuação atribuída aos políticos no ranking é determinada estritamente com base em sua atuação, com critérios bem definidos que incluem antidesperdício, anticorrupção e antiprivilégios. A plataforma não atua ao lado de políticos, e sim como uma fonte de informações à sociedade civil.