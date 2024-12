Ranking de Santo André: pelo 4º ano seguido, Nome Masculino lidera a preferência na cidade

Pelo quarto ano consecutivo, um nome masculino foi o mais escolhido pelos pais para registrar seus filhos em Santo André. Com 105 registros, Miguel ficou na primeira colocação pelo segundo ano seguido. A última vez que um nome feminino liderou a preferência em Santo André foi em 2020, quando Alice foi a mais registrada.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o Brasil. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

O Ranking dos nomes mais registrados em Santo André reforça a preferência por nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia, como Miguel e Ravi. Nomes como Helena, Heitor, Theo e Noah também se destacam, refletindo uma busca crescente por simplicidade e sonoridade. A lista ainda inclui Alice, Bernardo e Maite, mostrando uma combinação de tradição e originalidade. Os nomes escolhidos mesclam influências bíblicas e a forte presença de personalidades do mundo digital, conferindo um toque contemporâneo e global aos registros.

Depois de Miguel, os nomes mais registrados entre os recém-nascidos do sexo masculino em Santo André são: Ravi, Heitor, Theo, Noah e Bernardo. Já entre os principais nomes femininos estão: Helena, Alice, Maite e Laura. Esses nomes refletem uma combinação de tradição, sonoridade e uma influência crescente das tendências atuais.

“Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias”, afirma Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). “Os cartórios são guardiões da história e da identidade cultural do Brasil, uma verdadeira base de dados da nação, que registra a história de cada família e de cada indivíduo, do nascimento ao óbito, guardando-a para a posteridade”, completa.

*Dados do dia 19/12/2024

Ranking dos 10 Nomes mais registrados em 2024 em Santo André

1 Miguel – 107 registros

2 Ravi – 91 registros

3 Helena – 88 registros

4 Heitor – 81 registros

5 Theo – 81 registros

6 Noah – 75 registros

7 Alice – 74 registros

8 Bernardo – 72 registros

9 Maite – 69 registros

10 Arthur – 69 registros

Ranking dos 10 Nomes masculinos mais registrados em 2024 em Santo André

1 Miguel – 107 registros

2 Ravi – 91 registros

3 Heitor – 81 registros

4 Theo – 81 registros

5 Noah – 75 registros

6 Bernardo – 72 registros

7 Arthur – 69 registros

8 Gael – 66 registros

9 Davi – 60 registros

10 Benicio – 56 registros

Ranking dos 10 Nomes femininos mais registrados em 2024 em Santo André

1 Helena – 88 registros

2 Alice – 74 registros

3 Maite – 69 registros

4 Laura – 68 registros

5 Cecilia – 56 registros

6 Liz – 55 registros

7 Isis – 51 registros

8 Heloisa – 40 registros

9 Antonella – 35 registros

10 Maria Luiza – 32 registros