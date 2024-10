Ranking aponta Braskem como referência em economia circular

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, está entre as três melhores companhias do ranking de Empresas de Economia Circular de 2024 pela Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF). A classificação em segundo lugar, entre os 20 produtores globais de plástico, reforça o compromisso da companhia com desenvolvimento sustentável.

O ranking avaliou as metas de economia circular de 40 empresas, sendo 20 proprietárias de marcas e 20 produtoras de plástico. A posição de destaque alcançada pela Braskem reflete seu esforço contínuo no aumento do uso de materiais reciclados e de base biológica em diferentes indústrias e aplicações. Na avaliação da BloombergNEF, alguns fatores contribuíram para o reconhecimento da companhia: parcerias estratégicas formadas ao longo da cadeia de valor, transparência nas atividades, métricas sustentáveis e metas ambiciosas.

“O ranking destaca os resultados do compromisso de toda a nossa equipe com sustentabilidade e inovação. Tais pontos estão no centro da nossa estratégia de negócios. Além disso, é um reflexo do progresso significativo que fizemos no aumento da circularidade dos nossos produtos e na busca incessante por soluções que apoiem uma economia circular de baixo carbono”, diz Roberto Bischoff, CEO da Braskem.

O relatório da BloombergNEF trouxe também os desafios que a indústria tem enfrentado para alcançar suas ambiciosas metas de 2030. E foi a abordagem proativa da Braskem que a posicionou entre as líderes na transição global para uma economia que enfrenta os desafios das mudanças climáticas e dos resíduos plásticos.

A estratégia de economia circular da Braskem está focada no desenvolvimento de produtos e soluções alinhados às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso inclui o desenvolvimento de tecnologias para reciclagem mecânica e química, bem como a expansão do uso de matérias-primas renováveis e biopolímeros no mercado.