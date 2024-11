Randstad fecha patrocínio com jovem promessa brasileira do automobilismo

A Randstad, líder global em soluções completas de recursos humanos, fechou uma parceria com Matheus Comparatto e está patrocinando o piloto da equipe Oakberry Bassani nas últimas quatro etapas do Campeonato Brasileiro de Fórmula 4, que já foram disputadas em Buenos Aires no mês de outubro, segunda etapa de Goiânia em novembro, a segunda etapa de Interlagos junto com a Fórmula 1 também em novembro, e a grande etapa final que será em Interlagos, no dia 15 de dezembro.

O patrocínio à promessa do automobilismo brasileiro reforça o posicionamento global da Randstad, “Partner for Talent” (Parceira do Talento), de desenvolver talentos durante toda a sua jornada profissional. A empresa, que já teve parcerias com o automobilismo, acredita que por meio deste apoio, pode impulsionar o talento Comparatto a prosperar em sua carreira.

“A Randstad é a parceira do talento, atuando com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e o sucesso das carreiras de profissionais em todo o mundo. Da mesma forma que atuamos com nossos clientes e candidatos, estamos apoiando a carreira do Matheus Comparatto, um piloto jovem e talentoso, que está contando com a Randstad para dar os próximos passos na sua carreira”, afirma Lucas Crepaldi, Head de Marketing da Randstad Brasil.

Matheus Comparatto é o atual líder da temporada brasileira de Fórmula 4, com 266 pontos , 10 de vantagem sobre Álvaro Cho, o segundo colocado. A disputa está acirrada e a última etapa promete ser bastante emocionante.

“Estou muito feliz em anunciar minha nova parceira, a Randstad, uma marca que esteve presente na Fórmula 1 há muitos anos, inclusive com um piloto brasileiro, Felipe Massa. Estou muito feliz e é muito gratificante ter uma marca desse peso no meu carro e acompanhando a minha carreira.”, comenta Comparatto.

A Randstad tem uma longa jornada no automobilismo, tendo patrocinado a equipe Williams, na Fórmula 1 de 2004 até 2016 e, desde 2019 junto a equipe Toro Rosso, atual Racing Bulls. Durante este período, a equipe inglesa da Williams teve como pilotos os brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello.

Sobre a Randstad

Fundada em 1960, na Holanda, a Randstad é líder em recrutamento e soluções completas de recursos humanos, com presença consolidada em 39 países, onde emprega diariamente mais de 500 mil pessoas. Com quatro especializações, a Randstad atua como parceira dos talentos e atende empresas de todo o mundo em seus desafios de gestão de pessoas e em diferentes áreas de negócios. A companhia também impulsiona a carreira de milhares de profissionais por meio de suas oportunidades de trabalho. No Brasil, desde 2011, conta com mais de 900 colaboradores, e já contratou mais de 300 mil pessoas em todas as regiões do país.