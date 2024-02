Randstad anuncia abertura de 1300 vagas temporárias para o Mercado Livre 

A Randstad, uma das maiores empregadoras do país no segmento de Recrutamento e Seleção, anuncia abertura de 1300 vagas temporárias para atuação no Mercado Livre, empresa líder em e-commerce da América Latina. As oportunidades são para atuar na função de representante de envio em diversas regiões do estado de São Paulo. O tempo de duração do contrato será de até 9 meses, com possibilidade de efetivação, além de benefícios como Transporte Fretado, Seguro de Vida e Refeição no local.

Para se candidatar, as pessoas interessadas devem ter Ensino Médio completo e disponibilidade de atuar presencialmente, com formato de escala 6×1 ou 6×2, em algumas das regiões: Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, Caieiras, Várzea Paulista, Jundiaí, Santana do Parnaíba, Campo Limpo Paulista, Osasco, Perus ou Itapevi. As inscrições vão até o dia 1º de março por meio do site https://mercadolivre.randstad.com.br/vagas_mercado_livre/.

As responsabilidades do cargo serão: avaliação do tratamento de produtos, desde o recebimento, verificação da documentação e garantia da integridade dos registros e da embalagem; além da otimização de processos nas operações do centro de distribuição.