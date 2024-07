Randolfe Rodrigues se filia ao PT em cerimônia discreta ao lado de Lula

O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, se filiou ao PT nesta quinta-feira (18) em cerimônia discreta no Palácio da Alvorada ao lado do presidente Lula (PT) e da presidente nacional do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Randolfe estava há um ano e dois meses sem partido. Em maio do ano passado, ele anunciou a desfiliação da Rede Sustentabilidade após uma série de desentendimentos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, principal nome da sigla.

Randolfe foi eleito deputado estadual do Amapá em 1998 pelo PT e filiado ao partido até 2005, quando decidiu se filiar ao recém-criado PSOL. Dez anos depois, em 2015, o parlamentar trocou o PSOL pela Rede, onde estava até 2023.

“Voltei porque aquele sonho que nasceu no meu coração de menino continua vivo”, escreveu pelas redes sociais. “Voltei porque é aqui que Lula está e é ao seu lado que vamos fazer do Brasil o sonho que sonhamos desde criança.”

A primeira-dama, Rosângela Silva, o ministro da articulação política, Alexandre Padilha, e a esposa do senador, Priscila Barbosa, também estavam presentes na assinatura da ficha de filiação ao PT nesta quinta.