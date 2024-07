‘Rampa de Escape’ da Ecovias evita mais de 960 acidentes fatais em quase 25 anos

Localizada no sentido litoral, a Ecovias implementou a inovadora ‘rampa de escape’ ao longo da rodovia Anchieta há quase um quarto de século, resultando na prevenção de mais de 960 acidentes potencialmente fatais. Este método pioneiro no Brasil, inaugurado inicialmente no km 42, foi expandido em 2014 com uma segunda rampa no km 49, totalizando quase mil intervenções.

As rampas funcionam como uma espécie de “caixa de areia”, com inclinação contrária à pista e preenchidas com argila expandida, permitindo que veículos pesados afundem e parem em poucos metros ao entrar nesse tipo de solo. Importante ressaltar que motoristas de carros e motos também podem utilizar essas rampas em casos de emergência.

Cada instalação possui um metro de profundidade, 85 metros de extensão e cinco metros de largura, facilitando o acesso das equipes de resgate para assistência imediata aos envolvidos em acidentes. Além disso, as rampas incluem um sistema de drenagem e armazenamento para casos envolvendo carga líquida, prevenindo danos ambientais.

Na serra da Anchieta, onde as rampas estão localizadas, são instaladas cerca de 20 placas indicativas de velocidade máxima e 15 sinalizações proibindo caminhões na faixa da esquerda. O trecho também conta com 12 radares, sendo cinco específicos para fiscalizar essa prática, com velocidades máximas de 30 km/h para caminhões bitrem e cegonhas, e 50 km/h para os demais.

Márcio Vono, Coordenador de Tráfego da Ecovias, afirma: “A ‘rampa de escape’ é uma medida crucial para a segurança viária dos motoristas que utilizam a Rodovia Anchieta. Ela proporciona uma solução eficaz para veículos pesados em situações de emergência, reduzindo significativamente o risco de acidentes graves”.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

O Programa de Redução de Acidentes (PRA) da Ecovias é composto por colaboradores de diversas áreas técnicas, reunidos periodicamente para analisar ocorrências e propor soluções. Entre as iniciativas estão melhorias operacionais, como redução de velocidade em trechos específicos, intervenções de engenharia como instalação de barreiras rígidas e plantio de sanção do campo em pontos estratégicos, além de investimentos em recursos tecnológicos como câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes.

Também são realizadas campanhas educativas abrangendo motoristas de todos os tipos de veículos, ciclistas e pedestres, visando aumentar a conscientização sobre segurança viária e a importância de seguir leis de trânsito.

Dicas de segurança

A Ecovias recomenda que antes de iniciar uma viagem, os motoristas realizem uma revisão completa do veículo, verificando freios, pneus, luzes, níveis de água, óleo do motor e combustível. Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente, sinalizar antecipadamente mudanças de faixa e usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, são práticas essenciais para uma viagem segura. Evitar o uso do celular ao dirigir e não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir também são fundamentais para a segurança de todos.

SERVIÇO:

RAMPAS DE ESCAPE

Local: Rodovia Anchieta (sentido litoral)

Trecho: Km 42,6 e Km 49

Profundidade: 1 metro

Extensão: 85,4 metros

Largura: 5 metros