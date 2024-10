Ramon Dino vence etapa nacional e se classifica para Mr Olympia 2025

O fisiculturista Ramon Dino foi coroado o campeão do Mr. Olympia Brasil neste domingo (20), o que lhe garantiu um lugar no Mr. Olympia 2025, principal competição mundial da modalidade. A vaga veio após um desempenho abaixo do esperado no torneio deste ano, realizado no último domingo (13) em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Na versão brasileira do campeonato disputado durante a feira Mr. Olympia Brasil Expo 2024, no Distrito do Anhembi, em São Paulo, o acreano superou 12 concorrentes na categoria Classic Physique.

“Fico feliz por receber o carinho do público e por ser um exemplo para muitos que estão subindo ao palco pela primeira vez”, disse o atleta, considerado o maior brasileiro da modalidade. “Em 2025, quero ser campeão do Mr. Olympia.”

Dino terminou a edição do mundial deste ano em quarto lugar, frustrando as expectativas de quem imaginava que ele poderia desbancar o multicampeão canadense Chris Bumstead, conhecido como Cbum. O brasileiro teve problemas na finalização, quando os fisiculturistas devem destacar os músculos sob a pele após eliminar a retenção de líquidos no corpo.

Nas prévias do torneio, ele já havia enfrentado problemas. Por ter transpirado muito, a tinta utilizada para ressaltar os músculos chegou a escorrer em sua dorsal e nos ombros.

Cbum acabou com o hexacampeonato na categoria e anunciou sua aposentadoria na ocasião.