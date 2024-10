Ramon Dino busca a ‘pose perfeita’ para desbancar canadense e levar o Mr. Olympia

No fisiculturismo, três aspectos são fundamentais para qualquer competidor: a musculatura, a simetria e a apresentação. Maior nome do Brasil na modalidade, Ramon Dino, 29, está entre os melhores do mundo nos dois primeiros atributos. A busca é aperfeiçoar suas poses para, enfim, conquistar o Mr. Olympia.

Nascido no Acre, ele é um dos favoritos para a 60ª edição do principal evento de fisiculturismo do mundo, que este ano ocorre de 10 a 13 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Vice-campeão em 2022 e 2023, o brasileiro terá como maior rival o canadense Chris Bumstead, o CBum, pentacampeão da categoria Classic Physique.

Os dois tiveram duas disputas acirradas, sobretudo no último ano, mas, na opinião de um dos árbitros que estiveram na competição, o brasileiro criado nos Estados Unidos Terrick El Guindy, Dino precisa melhorar na apresentação, o momento em que os atletas fazem as poses para o júri especializado.

Deve ser a melhor da história do fisiculturismo. Chris é um mestre da apresentação, e ele sabe exatamente o que está fazendo”, afirmou Guindy em um vídeo no Instagram.

Cada pose realizada pelos fisiculturistas é estabelecida de acordo com o regulamento do torneio. As execuções exigem movimentos específicos, com técnicas que ajudem a valorizar o físico, a musculatura e os pontos fortes de cada competidor.

Para Terrick El Guindy, Ramon Dino melhorou as costas e a pose “duplo bíceps”, mas vê margem para ele melhorar sua apresentação. “A poses dele estão perto do Chris Bumstead? Não. Mas esse é um dos grandes desafios”, apontou o árbitro, que encerrou seu vídeo fazendo uma projeção otimista sobre Dino.

“Eu fui jurado do evento e posso falar: Chris Bumstead ainda está no topo do jogo, mas Ramon Dino está chegando”, opinou.

Durante a preparação para o Olympia 2024, o brasileiro adotou uma estratégia diferente do que fez no ano passado, quando escondeu o corpo dos adversários e do público antes do evento. Nas últimas semanas, ele tem divulgado em suas redes sociais o resultado de sua preparação para a competição e sua evolução é notória, sobretudo em relação à disputa do Arnold Classic Ohio 2024, quando ele acabou surpreendido e ficou apenas com o vice-campeonato.

Como CBum optou por não participar, Dino era considerado o grande favorito, mas acabou superado pelo holandês Wesley Vissers, que agora chega ao Olympia com a moral elevada pela conquista. Confiante, ele fez nesta semana uma provocação ao brasileiro.

“Sendo honesto, eu acho que o Ramon não será capaz de me vencer nunca mais. Eu tive algumas atualizações sobre ele. Alguns dizem que estou melhor, outros dizem: ‘Esqueça Wesley, olhe o Ramon’, mas eu vi alguns vídeos e pensei: ‘Esse é o Ramon? Com certeza vou vencê-lo’. Isso é o que eu penso honestamente, porque é minha mentalidade agora”, declarou Vissers em entrevista ao canal RapOne, no Youtube.

Conhecido na internet como “Dinossauro Acreano”, o brasileiro tentou mostrar aos seus seguidores que não se abateu com o resultado, nem com as provocação, e fez uma promessa.

“Não existe plano B para quem foi predestinado a ser o campeão, para ser o herói, para ser o ídolo. Ramon é Brasil, e o Brasil é Ramon. Voltaremos no Mr. Olympia 2024 para colocar o Brasil no topo”, ele escreveu.