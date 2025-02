Ramón Díaz esboça Corinthians para jogo da volta da pré-Libertadores

O Corinthians se prepara para um confronto decisivo contra a Universidad Central, da Venezuela, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Este embate é crucial, pois garante uma vaga na terceira fase da Conmebol Libertadores.

Em relação à formação da equipe, o técnico Ramón Díaz considerou a possibilidade de adotar um novo esquema tático que envolvesse três atacantes. No entanto, nos treinos realizados antes do jogo, ele optou por manter a estrutura tradicional 4-4-2, com um losango no meio-campo.

A lateral esquerda do time verá uma mudança significativa, com Breno Bidon sendo escalado como titular pela primeira vez em 2025. Ele entra no lugar de Hugo, que foi um dos protagonistas nas partidas contra rivais tradicionais como Palmeiras e Santos, além de ter participado da estreia na Libertadores. Matheus Bidu foi escolhido para compor o setor defensivo devido à sua capacidade ofensiva superior.

No meio-campo, José Martínez assume a posição de primeiro volante, substituindo Raniele, que se encontra lesionado. À frente dele, André Carrillo e o jovem Breno Bidon se juntarão a Rodrigo Garro. É importante destacar que Bidon retornou ao grupo após integrar a Seleção sub-20 e participou das duas últimas partidas da equipe.

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians para enfrentar a UCV conta com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão encerrou sua preparação para o duelo desta quarta-feira, contra a UCV, pela CONMEBOL Libertadores!



Amanhã em Corinthians em campo!



21h30 (horário de Brasília)

Neo Química Arena



— Corinthians (@Corinthians) February 25, 2025

Após o empate em 1 a 1 no primeiro confronto realizado em Caracas, o Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para garantir sua classificação. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

O vencedor deste duelo enfrentará o ganhador do confronto entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil nas próximas fases da competição.