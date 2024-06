Ram Classic R/T: ostentação sob o capô

Poucos elementos do universo automotivo são tão venerados quanto um motor V8. Motivos não faltam: o ronco encorpado e borbulhante que saem pelas bocas do escapamento, a potência caudalosa despejada nas rodas que tentam em vão não derrapar e toda cultura “muscle car” ao redor desse tipo de propulsor, formado por duas bancadas de quatro cilindros na diagonal. Para celebrar o legado do seu icônico motor V8 Hemi, a Ram anuncia cem unidades de uma série especial da picape Classic: a versão R/T. A série marca a despedida da Classic do mercado brasileiro e está à disposição com preço público sugerido de R$ 359.990 desde o dia 4 de junho, às 10h, até acabar o lote. “A edição exclusiva e limitada é a homenagem da Ram a essa picape incrível e a esse V8 que provoca tanta emoção aos amantes dos motores. Serão apenas cem unidades para deixar a Classic na história do mercado. E nada melhor do que uma série chamada R/T para proporcionar esse momento tão especial para a marca”, explica Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

Para encerrar sua trajetória no mercado brasileiro, a Classic ganha a versão R/T – de “Road/Track” –, outro símbolo de apelo emocional para os entusiastas. A sigla distingue a gama de carros de alto desempenho usada pela Dodge desde os anos 60. A Classic R/T valoriza seu caráter esportivo com elementos exclusivos desta última safra, a começar pelos faróis e lanternas com máscara negra. Na dianteira, a exclusiva grade com formato em cruz, característica das picapes Dodge desde o lançamento da segunda geração da Ram 1500 e elemento marcante do design “big rig”, que traz o carneiro montanhês ao centro no lugar do nome da marca. Por trás, colmeias aspiram muito ar para alimentar o enorme motor, enquanto um logo “R/T” no canto inferior adiciona charme à frente imponente da “muscle truck”. Adesivos foscos que remetem aos Dodges Chargers R/T fabricados pela Chrysler no Brasil nas laterais da caçamba e no capô completam o “look” da picape. Uma soleira em aço inoxidável evoca ainda mais o luxo e a esportividade. Completam o visual esportivo da picape as rodas de 20 polegadas e o escapamento duplo.

Os proprietários dessas cem unidades ainda serão presenteados com um kit com uma caixa metálica de ferramentas e uma pasta de couro com certificado de aquisição com o número do chassi da unidade. A picape é a “full-size” mais acessível do Brasil, e entrega muita força, capacidade e conforto para cinco ocupantes adultos, atributos que conquistaram quase três mil clientes somente em 2023. Tudo isso movido pelo motor V8 Hemi de 5,7 litros, que entrega 400 cavalos de potência e 58,7 kgfm de torque. O motor conta com tecnologia MDS, que pode desativar quatro dos oito cilindros para reduzir o consumo. Ele está acoplado à caixa automática de 8 velocidades TorqueFlite. O volume da caçamba de 1.424 litros e a capacidade de reboque de 3.534 quilos demonstram a força de uma picape Ram, além da tração 4×4 com reduzida.

As cem unidades – 50 em Preto Diamond e 50 em Vermelho Flame – recebem um elegante logo no painel com a estampa com o número de cada exemplar, como se fosse um nome próprio. Na cabine, destacam-se a central multimídia Uconnect de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay e navegação embarcada, som premium Alpine de dez alto-falantes com 506 watts, bancos dianteiros aquecidos e ventilados e com comandos elétricos, traseiros rebatíveis e com vários porta-objetos. A Ram seguirá oferecendo no Brasil a 1500 (também equipada com o motor 5.7 V8 Hemi), a 2500 e a 3500, as três importadas, a intermediária Rampage, produzida em Pernambuco.