Rally Piocerá promove o turismo em meio a prática esportiva do off-road

O Rally Piocerá faz jus ao slogan “muito além de um rally” e, ao mesmo tempo em que desafia pilotos, navegadores e ciclistas nas competições, também reúne participantes para uma viagem ao interior do Brasil. O evento foi realizado no final de janeiro (28 a 31), com largada de Teresina (PI) e chegada em Beberibe (CE).

As categorias são: Moto Enduro, Moto Rally, Quadriciclo, UTVs e Carros 4×4. E para quem quer passear, tem a categoria Expedição que, nesta 38ª edição do evento, contou com 13 veículos e levou famílias inteiras e amigos (de todas as idades), para uma viagem que contou um pouco da história e apresentou a cultura e culinária dos dois estados.

Com destino ao Ceará, o roteiro tomou rumo para o norte piauiense e, além das trilhas que despertaram emoção e apresentaram alguns desafios off-road, teve também variadas atrações, como a subida da escadaria na Serra de Santo Antônio, visitas ao sítio arqueológico Torres (em Pedro II) e o monumento aos heróis da batalha do Jenipapo (em Campo Maior) – considerada uma das batalhas mais sangrentas pela independência do Brasil.

“Nossa missão é proporcionar experiências que marquem a vida das pessoas; unindo a aventura off-road com a história e a cultura da região. E, consequentemente, fomentamos a economia e incentivamos o turismo, pois as pessoas que estão no Rally Piocerá consomem nos lugares por onde passam e contam histórias e indicam a viagem para seus amigos e parentes”, salientou o diretor da categoria expedição, Rodger Nobre.

Ao entrar na segunda metade do Rally Piocerá e avançar para o território cearense, o grupo conheceu a Fazenda Ceará Reijers – maior produtora de rosas do país e localizada na Serra da Ibiapaba, em São Benedito. A arte e a história do sertanejo foram apresentadas no Museu do Sertão, na zona rural de Madalena; e no ateliê do mestre Antônio Rabello, que produz joias com pedras e espinhos da região de Quixeramobim.

No sertão, os participantes ainda passaram pelo Açude Cedro – primeira grande obra de combate à seca (ainda no século 19), e pelo Santuário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, ambos em Quixadá.

“O Rally Piocerá nos dá a oportunidade de conhecer um Brasil que poucas pessoas conhecem. São gratas as surpresas da preservação da cultura e culinária regional. Com isso, eu valorizo cada vez mais o nosso Brasil”, salientou a administradora boliviana, radicada no Brasil, Rosário Vaca Barba.

A chegada do Rally Piocerá foi na Praia do Morro Branco, em Beberibe – conhecida pelo Monumento Natural das Falésias. “A expedição é fantástica. Os turistas exploram lugares que antes nem cogitavam estar e, o que torna essa expedição diferenciada é o quanto ela estimula o conhecimento de nossas raízes e história desse Brasilzão. Visitamos lugares muito interessantes, vimos paisagens incríveis, e tudo isso agregando valor entre turismo, desenvolvimento regional e a nossa cultura”, avaliou o coordenador de patrocínios do Ministério do Turismo, Lucas Lopes, que acompanhou a viagem.

Em 2026 tem mais expedição em um roteiro que faz o caminho inverso: do Ceará ao Piauí e, portanto, veste a camiseta do Rally Cerapió. A data já está marcada: de 26 a 30 de janeiro. Um percurso que trará novos lugares, paisagens e curiosidades desse pedaço do país.