Rally no RS já tem mais de 70 carros inscritos

Já está tudo encaminhado para um dos maiores eventos de rally da história de Erechim. O Erechim Auto Esporte Clube (EAEC) vai sediar na próxima semana, a 25ª edição do Erechim Rally Brasil (ERB), que pela primeira vez agregará quatro competições na disputa: campeonatos Sul-americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade, além do Brasileiro de Rally Raid.

Até esta quarta, 9, já eram mais de 70 carros inscritos para alinhar no grid de largada. O presidente do EAEC, Felipe Costa se mostra satisfeito com a projeção que o evento está tendo. “Ficamos muito felizes pela confiança que os competidores têm no evento realizado há 26 anos. A prova do Raid também nos anima. Deveremos ter um recorde entre carros 4×4, agora é fazer o trabalho bem-feito, nossas equipes estão preparadas e que tudo vai dar certo”, enfatiza.

Competidores

O grid de largada já tem competidores de vários países da América do Sul como Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina, além dos brasileiros, e de vários estados brasileiros. Já são ao menos 21 carros na categoria dos 4×4 no rally velocidade.

O evento

O ERB 2024 abre sua programação na quarta, dia 16, com a chegada das equipes e montagem dos boxes de apoio junto ao Parque de Assistência, que estará instalado no Parque da Accie, às margens da BR 153.

Na quinta, dia 17, iniciam os reconhecimentos dos trechos especiais pelos competidores. Também acontecerá a famosa Largada Promocional, a apresentação das equipes e competidores ao público, na Praça da Bandeira, centro da cidade, a partir das 19h.

Na sexta, dia 18, pela manhã, 8h inicia o prólogo do Brasileiro de Rally Raid. Na sequência, treino final (shakedown) para as equipes do rally de velocidade.

Ainda na sexta, tem largada da prova de Raid, a partir das 13h e o super-prime noturno, na pista do Parque da Accie, a partir da 18h.

O rally seguirá com corrida no sábado e domingo, dias 19 e 20. O mapa para o público pode ser encontrado nas redes sociais do ERB.

O acesso ao Parque da Accie se dará mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que após, serão doados ao programa Mesa Brasil do Sesc.

Serviço do Erechim Rally Brasil

O que: etapa dos campeonatos Sul-americano, Brasileiro e Gaúcho de rally de velocidade e do Brasileiro de Rally Raid

Onde: Erechim, RS

Quando: dias 16 a 20 de outubro de 2024

Parque de Assistência: Parque da Accie, BR 153

Mapa para o público: redes sociais do Erechim Rally Brasil (Instagram e Facebook)

Programação

Quarta-feira – 16 de Outubro

– Abertura do Parque de Apoio para equipes – 09h

Quinta-feira – 17 de Outubro

– Largada Promocional – Praça da Bandeira – Prefeitura – 20h

Sexta-feira – 18 de Outubro

– Prólogo do Rally Raid – 08h

– Shakedown – EAEC 60 Anos 4×2 – 10h

– Shakedown – EAEC 60 Anos 4×4 – 12h

– Conferência de Imprensa – 15h

– Largada SS Sicredi | ICATU Seguros 1 – 19h (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Sábado – 19 de Outubro

– SS Paulo Bento | Cristalina 1 – 08h33

– SS Ponte Preta | Pneubest 1 – 08h56

– SS Barão de Cotegipe 1 – 09h44

– SS Paulo Bento | Cristalina 2 – 11h57

– SS Ponte Preta | Pneubest 2 – 12h20

– SS Barão de Cotegipe 2 – 13h08

– SS Sicredi | ICATU Seguros – 15h06 (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Domingo – 20 de Outubro

– SS Gaurama | Cavaletti 1 – 09h08

– SS Áurea | GL Fibra 1 – 09h31

– SS Gaurama | Cavaletti 2 – 11h49

– SS Áurea | GL Fibra 2 – 12h12

Cerimônia de Premiação – 15h