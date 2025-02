Rally dos Sertões evitou a emissão de 2.700 toneladas de CO₂ na atmosfera

Aproveitar o potencial de um país com variedade de paisagens, clima, características e belezas. Desde o início, esse foi o espírito que norteou o Sertões, evento de aventura que começou como Rally, cresceu e hoje é conhecido mundialmente, recebendo novas verticais nos últimos anos, como Bike e Kitesurf. Entre as empresas que são parceiras do maior rally de kitesurf do mundo está a Prospera, plataforma pioneira em benefícios sustentáveis no Brasil.

Durante a edição de 2024, a startup foi responsável pela neutralização das emissões no Sertões BRB; Sertões MTB Cup e no Sol Sertões Kitesurf, eventos realizados pela Dunas (Sertões), e também realizou ações de engajamento para os participantes via gamificação a partir dos Selos Colecionáveis da Prospera, solução criada de forma estratégica para ajudar marcas e eventos a descarbonizarem suas operações e a se conectarem com seu público.

A parceria evitou a emissão de 2.700tn de CO₂ emitidos na atmosfera, o que representa também cerca de 21.600 m² de florestas preservadas.

Funcionou assim: por meio da plataforma da Greener Tokens (parceira da Prospera) e com base em informações detalhadas do evento, calculam-se as emissões de CO₂ a serem compensadas; com o resultado, é feita a compra de créditos necessários para compensar todo o carbono emitido ao longo da competição.

Os recursos adquiridos através das vendas dos créditos são repassados para projetos socioambientais, como preservação de florestas e geração de energia sustentável, reforçando o compromisso do evento com o meio ambiente e a sustentabilidade.

A pegada de CO₂ indica a quantidade de gases de efeito estufa liberada na atmosfera por conta de uma atividade, produto ou ação. Só para se ter uma ideia, a quantidade de 2.700tn de CO₂ – poupado no evento – representa 450.500 mil tampinhas de garrafas pet produzidas e 15 voos de classe econômica simples entre Zurique e Londres.