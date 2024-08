Rally do Sertões tem mãe e filho argentinos que correm juntos contra o pai

Sacha e Stephanie correm na categoria UTV do Rally do Sertões. A experiência na competição brasileira é a primeira para ambos, mas Stephanie tem mais conhecimento em provas do tipo off-road – ela competiu no Rally Dakar em 2009 e 2010.

“É um sonho, na verdade é um prazer, porque o Sacha é um piloto incrível e se adapta muito rapidamente a qualquer carro e pista”, diz Stephanie Fenestraz.

Sacha e Stephanie não são os únicos Fenestraz no Sertões. Rauol também está na competição e corre ao lado de Ricardo Torlaschi, amigo do filho.

O clima da família é amistoso dentro e fora do trajeto. Durante a passagem por Luís Eduardo Magalhães (BA), Sacha e Stephanie precisaram da ajuda de Raoul e Ricardo.

“Obviamente, quando nós nos inscrevemos, meu pai disse que também queria vir. Tivemos problemas no nosso carro, e ele parou para me ajudar, fizemos tudo juntos. É divertido, meu pai é muito competitivo. Tivemos um problema e pegamos uma penalidade que nos deixou atrás do meu pai. Ele não me deixou passar. Eu fiquei muito bravo, mas depois ele disse ao co-piloto: ‘temos que deixar passar, senão vou ter problemas familiares'”, afirma Sacha.

RELAÇÃO COM O BRASIL VEM HÁ UMA DÉCADA

A relação da família Fenestraz com o Brasil começou por volta de 2010. Com Sacha ainda pequeno, Stephanie e Raoul se apaixonaram pela Bahia e decidiram comprar uma casa em Trancoso.

A família vem ao Brasil pelo menos uma vez por ano. As passagens pela Bahia duram dois ou três meses.

Eu me apaixonei pelo lugar [Trancoso] e me apaixonei pelas pessoas de lá. Passamos dois ou três meses por ano lá. Temos um lindo grupo de amigos que vivem ali. Stephanie Fenestraz, ao UOL

Sacha é outro entusiasta do Brasil. O piloto tem o país como o seu segundo lugar favorito no mundo, atrás apenas da Argentina, e pretende passar seis meses por ano em solo brasileiro no futuro.

Eu venho todos os anos. Eu gosto muito das pessoas, dos churrascos, da feijoada. É um país que é incrível e sempre que venho ao Brasil encontro um lugar muito lindo. Eu, no futuro, vou viver seis meses por ano aqui. Amo o Brasil. É o meu segundo país do mundo. Sacha Fenestraz

RALLY DO SERTÕES NA RETA FINAL

A 7ª etapa do Rally do Sertões será realizada nesta sexta-feira (30), em Formosa (GO). A edição de 2024 termina no sábado (31), em Brasília. Além das duas cidades, a competição passou por Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães, ambas na Bahia.