Ralf diz que sonhou com morte de Chrystian

Ralf, irmão de Chrystian, com quem o músico formou dupla por 40 anos, afirmou que teve uma “visão” sobre a morte do cantor. Ele morreu aos 67 anos, na quarta-feira (19), em São Paulo, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para problemas renais e cardíacos.

“Fiquei sabendo ontem, mas na verdade eu já sabia dois dias antes. Meu pai faleceu novo, com 48 anos. Eu consegui ter uma visão, para as pessoas que acreditam ou não. Tive uma visão dele vindo buscar meu irmão. Eu falei em casa isso. ‘Meu pai tá vindo buscar meu irmão'”, falou Ralf em conversa com jornalistas ao chegar ao velório, que acontece em São Caetano do Sul.

O também cantor disse que durante à noite, antes de saber da morte de Chrystian, estava estudando vocal e sentiu que o irmão havia ido embora. “Falei: ‘meu irmão faleceu’.”

Segundo ele, o irmão precisava fazer um transplante de rim, mas teve uma infecção generalizada. Nas redes sociais, Ralf publicou uma homenagem a ele e lamentou não ter conseguido se despedir do cantor.

“Meu irmão querido. Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz.”