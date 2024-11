Raízen abre mais de 20 vagas para talentos da área comercial em todo o país

A Raízen, referência global em bioenergia e uma das principais empregadoras do Brasil, anuncia a abertura de 22 vagas para o seu Programa Comercial Experience, voltado à atração de profissionais com perfil de liderança e alta performance comercial para o cargo de Gerente de Território (pleno e sênior). As vagas reforçam o compromisso da empresa com a formação de talentos para sustentar sua estratégia de crescimento e liderança no setor de energia renovável.

A empresa faz esse processo para vagas imediatas e formação de banco de talentos para oportunidades futuras em diversas localidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A rotina do Gerente de Território, dentro do Comercial Experience, é focada na implementação de planos de vendas e estratégias de prospecção de novos negócios, visando o crescimento da carteira e a maximização dos resultados. É o elo comercial entre a Raízen e os revendedores, garantindo que as expectativas e necessidades sejam atendidas de forma eficaz.

Requisitos – ensino superior completo, CNH categoria B e disponibilidade para viagens. Também é desejável que os candidatos possuam conhecimento avançado em Excel, experiência em negociação e relacionamento com clientes, bem como vivência em gestão de contratos, contas e prospecção.

Benefícios – A média salarial para essas posições é competitiva com o mercado e os profissionais contratados contarão com um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, vale-transporte, refeitório no local, programa de bem-estar e participação nos lucros.

Processo – O processo seletivo do programa possui as seguintes etapas: inscrição, avaliação de perfil (assessment), apresentação em vídeo, dinâmica de grupo com um case técnico comercial e entrevista com a liderança. Essas etapas permitem à empresa conhecer em profundidade as competências e experiências dos candidatos, alinhando suas qualificações às expectativas e desafios das funções.

Serviço:

Número de vagas: 22

Período de Inscrição: até o dia 09/12