Raios atingem três pessoas em São Sebastião, no litoral norte de SP

Três pessoas foram atingidas por raios em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, neste sábado (14). Uma das descargas atingiu dois banhistas na praia das Cigarras, e a outra, o funcionário de um clube em Maresias.

As informações são da Defesa Civil estadual e do Grupamento de Bombeiros Marítimo. Na ocorrência das Cigarras, as vítimas, dois homens, foram atingidas na faixa de areia. Um guarda-vidas acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e os banhistas, que sentiam fortes dores no corpo, segundo os Bombeiros, foram encaminhados ao pronto-socorro central de São Sebastião.

Já na praia de Maresias, Gabriel dos Santos Franco, 23, estava descalço no deck do clube em que trabalha e foi atingido por uma descarga elétrica.

De acordo com os bombeiros, ele recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhado, com dores nas costas e desorientado, ao pronto-socorro de Boiçucanga.

A previsão da Defesa Civil para o domingo indica a manutenção de áreas de instabilidade sobre todo o estado, com risco de raios e vento. “Logo, recomenda-se atenção redobrada em áreas de risco, pois há condições para transtornos”, diz o comunicado.

O órgão já havia emitido alerta para o fim de semana com risco de temporais na capital e na Grande SP e em grande parte do estado. Estão incluídos no aviso Vale do Ribeira e Itapeva, as regiões de Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, a Baixada Santista e o litoral norte, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira, as regiões de Campinas, Sorocaba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto.