Raio-X: as campanhas dos candidatos ao Troféu dos Campeões da Stock Car

A Stock Car Pro Series está a dias de definir o campeão de uma temporada 2024 competitiva, equilibrada, imprevisível e pautada por muitas reviravoltas. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, será novamente o palco da Super Final BRB, em rodada que vai coroar o futuro dono do Troféu dos Campeões. Oito pilotos, com uma mescla entre juventude e muita experiência, estão no páreo e vão decidir o título no mais tradicional autódromo brasileiro: Felipe Baptista (Crown Racing), Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), Felipe Massa (TMG Racing), Julio Campos (Pole Motorsport), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Ricardo Zonta (RCM Motorsport), Bruno Baptista (RCM) e Rafael Suzuki (TMG Racing).

Seja quem for, o futuro campeão entrará para a história como o último piloto a conquistar o título na era Sedan de carros da Stock Car. A partir de 2025, a mais importante categoria do automobilismo brasileiro rompe com um paradigma histórico e em vigor desde o ano da sua fundação, em 1979, para promover uma grande revolução com a chegada dos modelos SUVs, estabelecendo um divisor de águas no esporte a motor nacional.

Líder do campeonato às vésperas da decisão, Felipe Baptista é também o piloto mais jovem entre os oito finalistas, condição que ocupa pela primeira vez. Com somente 21 anos e oito meses, o paulista pode ser o segundo competidor mais novo a ser campeão da Stock Car — recorde pertence a Felipe Fraga, que em 2016 foi campeão com 21 anos e cinco meses. Baptista é o maior vencedor do ano — com três triunfos, ao lado de Gaetano Di Mauro —, recordista de pódios na temporada, com sete idas ao top-3, marcou quatro vezes a volta mais rápida de uma corrida e conquistou o troféu Vivo Man of the Race como maior pontuador em duas etapas.

Dono de retrospecto favorável em Interlagos, onde foi pole e venceu no seu ano de estreia na Stock Car, em 2022, Felipe tem 844 pontos e está 36 à frente do seu oponente mais próximo na Super Final, o atual detentor do título e bicampeão Gabriel Casagrande. O paranaense de 29 anos também pode entrar para a história ao ser o mais jovem tricampeão da categoria — jamais alguém alcançou tal feito com menos de 30 anos.

Com campanha marcante, iniciada com a liderança do campeonato após a etapa de abertura, em Goiânia, Gabriel enfrentou uma natural fase de oscilação, mas reencontrou o caminho no segundo semestre, novamente em Goiânia, onde conquistou a pole e venceu. Desde então, o piloto registrou seis presenças entre os seis primeiros, com destaque para o triunfo em Buenos Aires após ultrapassar Thiago Camilo na volta final. Casagrande também ostenta histórico vitorioso em Interlagos, onde já triunfou em três oportunidades (2021, 2022 e 2023).

Na sua melhor temporada correndo na Stock Car, Felipe Massa chega à Super Final pela primeira vez como postulante ao título. Aos 43 anos e com campanha pautada pela regularidade desde o início do campeonato, o ex-Fórmula 1 venceu uma vez e marcou seis pódios em 2024. Agora, acelera em Interlagos em terceiro na tabela, com 805 pontos, somente três atrás de Casagrande. E tal qual seus oponentes mais próximos, Massa também venceu recentemente em Interlagos e subiu ao topo do pódio na última corrida da temporada passada.

Quem também faz sólida campanha ao longo de todo o ano é o paranaense Julio Campos. Com 42 anos, o piloto, um dos mais experientes do grid, já ocupou a liderança e em todo o campeonato figurou sempre entre os dez primeiros, com direito a pole position e vitória no Velocitta e um total de três pódios correndo pela Pole Motorsport. Terceiro colocado em 2018, o curitibano vai à final de 2024 em quarto, com 776 tentos.

Ainda no páreo — Os próximos candidatos ao título trazem perfis completamente distintos. Dudu Barrichello faz sua melhor temporada em uma ainda curta trajetória na Stock Car, iniciada como titular no ano passado. Com 23 anos completados em setembro, o integrante da geração dos “New Kids on the Track” venceu duas vezes, em Cascavel e Goiânia, e marcou um total de quatro pódios para chegar à decisão com 772 pontos, quatro a menos que Julio Campos e quatro a mais em relação a Ricardo Zonta, o mais experiente entre os finalistas.

Com passagem pela Fórmula 1 e campeão do Mundial FIA GT com a Mercedes, o paranaense de 48 anos recentemente completou 300 largadas na Stock Car, em Goiânia, e foi outro a construir sua caminhada nesta temporada na base da regularidade. Embora ainda não tenha vencido em 2024, Zonta figurou a maior parte do calendário entre os primeiros colocados, chegou a ser líder da competição e está em sexto lugar, com 768 pontos, quatro pódios e 14 top-10 conquistados.

Companheiro de equipe de Zonta na RCM Motorsport, Bruno Baptista acelera em Interlagos com chances matemáticas de título e soma 736 tentos. O paulista de 27 anos adicionou mais um triunfo ao seu currículo quando venceu a corrida principal em Cascavel (PR), curiosamente seu único pódio no ano.

Entretanto, Bruno já figurou 12 vezes entre os dez primeiros, fazendo jus à premissa de que, na Stock Car, pontuar bem é um fator decisivo para ser um postulante ao título.

O oitavo concorrente ao Troféu dos Campeões da Stock Car é Rafael Suzuki. Pela segunda vez seguida na lista dos finalistas, o experiente piloto de 37 anos começou a temporada vencendo a corrida Sprint na etapa de Goiânia, em março, e chegou a liderar o campeonato com o desfecho da rodada de Cascavel.

Entretanto, Suzuki enfrentou diversos reveses ao longo do campeonato, mas ainda assim ostenta possibilidades matemáticas. Com três pódios, duas poles e 13 presenças no top-10, Rafael corre em Interlagos com 725 pontos.

Muitas atrações para os fãs — Será um fim de semana histórico e marcante para o amante do automobilismo, que poderá assistir a nada menos que dez corridas na pista com as decisões de título da Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e da Turismo Nacional, além das finais da E-Stock, o campeonato virtual oficial da Stock Car. Tudo isso em meio a um evento único: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo, espaço repleto de entretenimento, adrenalina e, claro, churrasco de primeira qualidade combinado com um open bar premium.

O BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo é a “versão de corrida” do consagrado evento gastronômico da Mr.Moo, que somente em 2024 gerou mais de 70 milhões de impactos digitais em suas mídias sociais. O evento em Interlagos contará com sete horas diárias de muita festa, churrasco premium e apresentações musicais – nos dias 14 e 15 de dezembro, sábado e domingo, datas das duas corridas programadas para a etapa de Interlagos. Com muito conforto, os fãs também contarão com lounges VIP, arquibancadas cobertas com vista privilegiada, opções de ingressos com visitação aos boxes da Stock Car e uma estrutura sofisticada.

Ao lado das corridas, os shows são as outras atrações imperdíveis: no sábado, Matheus & Kauan trazem seus grandes sucessos e, no domingo, a dupla Bruno & Marrone encerra o evento com seus clássicos, criando o clima perfeito para celebrar a definição do título da Stock Car.

Com atendimento diferenciado realizado por uma equipe experiente e especialmente treinada, o churrasco da Mr. Moo Stock Car Fanzone será preparado pelos melhores chefs do país. O público poderá desfrutar de estações de cortes nobres, como black angus, pit smoker, churrasco de chão, além de uma vasta seleção de acompanhamentos. Tudo isso regado por um premium open bar onde estarão disponíveis destilados, cervejas, energéticos, refrigerante e água.

Com tiragem limitada, os ingressos para a BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo estão disponíveis na plataforma Sympla, neste link.

Os finalistas da temporada 2024 da Stock Car

Felipe Baptista

Idade: 21

Data de nascimento: 08/04/2003

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe: Crown Racing

Carro: Toyota Corolla

Número: #121

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 3

Pódios: 7

Poles: 1

Voltas mais rápidas: 4

Vivo Man of the Race (maior pontuador de uma etapa): 2

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 1º

Gabriel Casagrande

Idade: 29

Data de nascimento: 20/02/1995

Local de nascimento: Francisco Beltrão (PR)

Equipe: A.Mattheis Vogel

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #83

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 2

Pódios: 4

Poles: 1

Vivo Man of the Race: 1

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 2º

Felipe Massa

Idade: 43

Data de nascimento: 25/04/1981

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe: TMG Racing

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #19

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 1

Pódios: 6

Voltas mais rápidas: 1

Vivo Man of the Race: 2

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 3º

Julio Campos

Idade: 42

Data de nascimento: 15/01/1982

Local de nascimento: Curitiba (PR)

Equipe: Pole Motorsport

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #4

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 1

Pódios: 3

Poles: 1

Voltas mais rápidas: 1

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 4º

Dudu Barrichello

Idade: 23

Data de nascimento: 23/09/2001

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe: Mobil Ale Full Time

Carro: Toyota Corolla

Número: #91

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 2

Pódios: 4

Voltas mais rápidas: 2

Melhor posição no campeonato: 2º

Posição atual no campeonato: 5º

Ricardo Zonta

Idade: 48

Data de nascimento: 23/03/1976

Local de nascimento: Curitiba (PR)

Equipe: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: #10

Estatísticas na temporada 2024

Pódios: 4

Voltas mais rápidas: 1

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 6º

Bruno Baptista

Idade: 27

Data de nascimento: 24/03/1997

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: #44

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 1

Pódios: 1

Melhor posição no campeonato: 3º

Posição atual no campeonato: 7º

Rafael Suzuki

Idade: 37

Data de nascimento: 13/08/1987

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe: TMG Racing

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #8

Estatísticas na temporada 2024

Vitórias: 1

Pódios: 3

Poles: 2

Voltas mais rápidas: 2

Melhor posição no campeonato: 1º

Posição atual no campeonato: 8º

Programação em Interlagos, Super Final BRB

Quinta-feira, 12 de dezembro

08:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

10:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

16:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (etapa 6), 20 minutos + 1 volta

Sexta-feira, 13 de dezembro

07:30 – Stock Series – Shakedown

07:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

08:45 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookies)

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12:05 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

12:45 – Stock Series – Treino Livre 2

13:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15:45 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16:25 – Stock Series – Treino Livre 3

17:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

18:00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

Sábado, 14 de dezembro

08:00 – Stock Series – Classificação

08:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

11:00 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após 11 etapas*

1º – Felipe Baptista, 844 pontos

2º – Gabriel Casagrande, 808

3º – Felipe Massa, 805

4º – Julio Campos, 776

5º – Dudu Barrichello, 772

6º – Ricardo Zonta, 768

7º – Bruno Baptista, 736

8º – Rafael Suzuki, 725

9º – Daniel Serra, 704

10º – Thiago Camilo, 652

11º – Felipe Fraga, 652

12º – Enzo Elias, 636

13º – Ricardo Maurício, 633

14º – Rubens Barrichello, 623

15º – Lucas Foresti, 566

16º – Gaetano Di Mauro, 561

17º – Cesar Ramos, 551

18º – Nelson Piquet Jr., 548

19º – Arthur Leist, 526

20º – Guilherme Salas, 470

21º – Átila Abreu, 435

22º – Zezinho Muggiati, 410

23º – Cacá Bueno, 390

24º – Gianluca Petecof, 371

25º – Vitor Baptista, 358

26º – Allam Khodair, 329

27º – Lucas Kohl, 129

28º – Marcos Gomes, 174

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7