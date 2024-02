Rainha da São Clemente quebra ombro e desfila com curativos

Raphaela Gomes, rainha de bateria da São Clemente, precisou desfilar na madrugada deste domingo (11) usando uma tipoia no braço e curativos pelo corpo.

A rainha sofreu um acidente no dia anterior ao desfile, mas decidiu que iria para a Sapucaí mesmo machucada. Ela foi fotografada com uma tipoia no braço e curativos na perna.

Em entrevista ao Gshow, ela contou que sofreu um acidente na tarde de sábado (10). “Foi uma véspera de muito trabalho. Acabou acontecendo, mas, como eu disse, acho que Deus me deu o presente de estar aqui”. Raphaela quebrou o ombro.

A rainha, além de trabalhar nos bastidores da escola de samba, conta com o apoio da família para se recuperar. Seu maior medo após o acidente era não conseguir desfilar. “neste domingo (11), completo duas décadas de Sapucaí. Não queria deixar de estar aqui de jeito nenhum. Foi muito trabalho para estar aqui neste domingo (11). Irei com todas as minhas forças, e acho que vou desfilar da melhor forma”, contou.