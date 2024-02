Rainha da Independente Tricolor, Mileide Mihaile detalha sua fantasia: ‘Venho celebrando a Rainha Tassi Hangbé’

Nesta sexta-feira (09), Mileide Mihaile desfila pela Independente Tricolor, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Rainha de Bateria da tradicional escola de samba paulista, ela interpretará o samba enredo ‘Agojie, a lâmina da liberdade!’.

Para essa noite tão especial, Mileide vem para avenida com uma fantasia assinada pelo renomado estilista Bruno Oliveira. O visual é uma obra que celebra a Rainha Tassi Hangbé, mesclando a elegância com a força da primeira guerreira amazona do Reino do Daomé.

“Hoje venho celebrando a Rainha Tassi Hangbé, mergulho de corpo e alma nos ritmos e cores desta grandiosa celebração carnavalesca. Cada passo que dou é um tributo à sua história de poder e sabedoria, uma homenagem à nobreza e à força que emanavam de nossas antepassadas“, diz Mileide.

A escolha da Rainha Tassi Hangbé como inspiração é uma conexão simbólica, um resgate de sua importante história e uma manifestação viva da herança cultural que o Carnaval, em sua essência, busca celebrar. ‘Que cada batida dos tambores ressoe como um eco de nossa herança real, inspirando todos a valorizar e celebrar a grandeza que carregamos em nossos corações. Unidos neste Carnaval, somos todos herdeiros da nobreza e da resiliência de Rainhas como Tassi Hangbé’, declara a influenciadora.”