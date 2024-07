Rainha da Festa do Peão será eleita em concurso na próxima sexta-feira

Com muito glamour, beleza e simpatia acontece na próxima sexta-feira, dia 12, o concurso que irá eleger a Rainha da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. O evento será realizado no North Shopping Barretos, a partir das 20 horas, com entrada gratuita ao público. Dez candidatas foram selecionadas para a disputa do título. A Festa do Peão de Barretos acontece de 15 a 25 de agosto, no Parque do Peão.

As finalistas vão desfilar em trajes típicos e serão avaliadas pelo júri por sua desenvoltura, simpatia, beleza e conhecimento sobre a maior festa do peão da América Latina.

Especialista em moda, o estilista Marcelo Ortale, 58 anos, é responsável há mais de 40 anos pelos trajes do concurso da festa. Segundo ele, para o concurso deste ano, o brilho das tradicionais vestimentas usadas pelas musas do rodeio está mantido para o desfile.

“Mantivemos o brilho, cores vivas, pedrarias, itens essenciais para o traje das candidatas.

A rainha e princesa da Festa do Peão de Barretos desperta a atenção e olhares de todos por onde passa, e por isso, os figurinos confeccionados vêm para realçar ainda mais a beleza e o encanto das candidatas”, afirma.

O estilista revelou também algumas das novidades no desfile das candidatas. “Todas elas virão com uma roupa prata e short jeans, com chapéus escuros. Na sequência, elas voltam para a passarela com os trajes típicos, neste ano com cores inéditas e com os bustos todos trabalhados em franja de cristais. Será um luxo”, detalha Marcelo Ortale.

Vão participar da disputa: Ana Laura Coqueiro, 19 anos, estudante de Administração; Ana Victórya Camargo, 19 anos, socorrista e estudante de enfermagem; Isabela Santana, 19 anos, trabalhadora rural; Joyce Pilar, 28 anos – técnica de Enfermagem; Júlia Camilly, 19 anos, perita; Lilian Silva, 22 anos, estudante de Direito; Mariana Mantovani, 26 anos, professora e bailarina; Nayara Athaide, 20 anos, bailarina; Rebecca Almeida, 24 anos, estudante de Odontologia e Sabrina Chaves, 22 anos, estudante de Administração.

Além da rainha, a segunda colocada do concurso ocupará o posto de princesa do rodeio.

O Concurso Rainha Os Independentes é uma realização da Associação Os Independentes em parceria com o North Shopping Barretos, com coordenação de Milton Figueiredo e produção de Reinaldo Costa.