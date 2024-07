Raimundos abrem primeira noite do Capital Moto Week 2024

A primeira noite do maior festival de motos e rock da América Latina “não foi complicada, mas foi perfeitinha”. Com uma arena lotada, os Raimundos viraram a chave e deram ignição nos motores do Capital Moto Week 2024. As bandas Amanita Muscária e Querela também levaram sua música autoral ao palco principal, onde a noite foi dedicada ao rock brasiliense. Outros oito shows completaram o line-up nesta quinta-feira (18), que teve ainda diversas atrações culturais e artísticas.

“O Capital Moto Week é a meca do motociclismo. É o maior festival da América Latina, com vários shows. O legal é que abre espaço para várias bandas locais e de fora também”, afirma o líder dos Raimundos, Digão. “Para quem curte moto e para quem não curte também, é um rolê bacana vir aqui, ver as máquinas, ver os shows”, diz. No total, serão mais de 110 shows e mais de 90 bandas se apresentando nos 10 dias. Ainda é possível adquirir ingressos para todos os dias do festival, pelo site da Bilheteria Digital.

Nada como tocar em casa! Os Raimundos são de Brasília e pode-se dizer que o Capital Moto Week também é seu lar. Mesmo já tendo tocado em quatro edições do festival, a primeira noite de 2024 foi especial. “Tocar em casa é uma grande responsa. Brasília sempre vai ser a capital do Rock”, ressaltou Digão. Ele, que é um apaixonado por motos, comenta o momento da banda, que está na turnê de 30 anos tocando pelo Brasil inteiro. “Queria agradecer ao Pedro e à Ju por sempre acreditarem nos Raimundos. Muito obrigado por fazer esse festival maravilhoso”, falou o vocalista, durante a apresentação.

Em uma arena lotada, a banda fez um espetáculo cheio de pirotecnia. Mais do que isso, os Raimundos conduziram e animaram a galera em um show com muitas brincadeiras e interações. Como não poderia deixar de ser, Digão homenageou seu antigo companheiro de banda, o Canisso, que faleceu em 2023. Mas mesmo com a lembrança, o clima permaneceu bom e o tributo veio da melhor maneira: com o clássico Bê-a-Bá.

Nem a noite fria impediu que o público se esquentasse com toda energia do show, os fogos de artifício e as diversas rodas de bate-cabeça na galera durante as músicas mais pesadas. O grupo empilhou seus hits com: Mulher de Fases, Eu Quero Ver o Oco, A Mais Pedida e Palhas do Coqueiro. O show teve o momento romântico com a presença de Vivi Mascarenhas, esposa de Digão, que se declarou a ela. Eles cantaram juntos outro grande sucesso da banda, a música Aquela. Ainda teve tempo para a banda tocar clássicos de outras bandas: Legião Urbana, Charlie Brown Jr., System of a Down, entre outros

Quem abriu os trabalhos no palco principal na quinta-feira (18) foi a Amanita Muscária. Aos poucos o público foi chegando e se soltando ao som do quarteto. Com hits de Rappa, versão hardcore de What a Wonderful World, conhecida na voz de Louis Armstrong, além das músicas autorais A Festa e A Última Carta. Querela também fez bonito! O grupo de rock alternativo mostrou sua energia e riffs cheios de distorção. De Pearl Jam a Ramones, levaram suas influências e apresentaram músicas autorais, como Submission, Devil Entertainer, Daydreamer e Trust Me or Fight Me. “Quero agradecer ao Capital Moto Week, isso aqui representa a efervescência do rock”, disse o vocalista, Gustavo Vellame. O grupo, que também é da capital, ressaltou a honra de dividir o palco com Raimundos.

“O Capital Moto Week tem espaço para o que há de melhor no rock e todas as suas vertentes. Nesta edição, temos bandas de todas as regiões do Brasil, mas a primeira noite dedicamos ao rock de Brasília”, destaca o CEO do Capital Moto Week, Pedro Franco. A curadoria musical considerou em todas as noites, pelo menos uma banda local para abrir o show dos headliners. CPM22, Humberto Gessinger, Massacration e Sepultura completam as atrações principais do primeiro final de semana do CMW. Na semana seguinte, virão as bandas Detonautas, Call The Police, Blitz e Fernanda Abreu.

Foi dada a largada

Os portões do Capital Moto Week 2024 abriram pontualmente às 17h. Centenas de pessoas estavam na fila esperando ansiosamente para dar início às celebrações. Thobias Geraldo, de 40 anos, era um dos que aguardavam para entrar. Natural de Brasília, a paixão pelas motos e pelo CMW vêm desde sua juventude: “Meu pai me levava na garupa de moto desde a primeira edição, quando o festival tinha outro nome e acontecia no estacionamento do Mané Garrincha”. Por sua vez, Silvia Maria está vindo pelo terceiro ano ao festival. “Cada vez é uma experiência diferente, é muito bom ver toda a galera reunida”. E mesmo morando em Brasília, ela vai acampar no festival junto com sua filha de Catarina (3), na certeza que a menina vai adorar a aventura.

Não demorou muito após a abertura dos portões e o complexo de 320 mil m² já estava sendo tomado pelo público. Tanto pedestres quanto os motorizados. As ruas da Cidade da Moto aos poucos foram ganhando a energia típica do festival. O som das bandas espalhadas pelos cinco palcos se misturando com o ronco dos motores e das pessoas se divertindo. Motos estacionadas por toda extensão da avenida principal do CMW, bandeiras dos motoclubes flamulando dependuradas em todos os espaços possíveis. Os próximos nove dias prometem muitas histórias a serem contadas nesse clima fraterno do mundo da moto.

Sobre o Capital Moto Week 2024

De 18 a 27 de julho, Brasília será palco do Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina. Inspirado na edição histórica de 20 anos, o CMW aposta na diversidade, talento e energia nos 10 dias de programação, com mais de 100 de shows de diversas vertentes do rock. Destaque para os headliners Raimundos (18), CPM 22 (19), Sepultura (21), Detonautas (25), Call The Police (26) e Blitz e Fernanda Abreu (27). A Cidade da Moto ocupará 300 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto. A expectativa é receber 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo. O festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero (Zero Waste Alliance), zera emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek