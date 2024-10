Raí Saia Rodada, Luan Estilizado, Zezo Potiguar e Henry Freitas se unem em shows exclusivos no Rio de Janeiro e São Paulo!

Os fãs de forró já podem garantir seus ingressos para duas apresentações inesquecíveis nas maiores metrópoles do país no final deste ano. O projeto especial “Terapia À Vontade” reúne, pela primeira vez no palco, Henry Freitas com seu sucesso “Tudo Vira Terapia” e o trio Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada com o aclamado projeto “À Vontade”. Serão dois shows completos que ocorrem no Espaço Hall, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, e as vendas já estão abertas. Além disso, as vendas também estão disponíveis para o projeto”Sofrência À Vontade”, que será realizado no dia 6 de dezembro, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, que contará com a presença do trio Zezo, Luan e Raí, se unindo pela primeira vez com o cantor Pablo, prometendo uma noite inesquecível de forró e sofrência.

A turnê “À Vontade” tem sido um verdadeiro fenômeno desde o ano passado, passando por centenas de cidades e encantando milhares de fãs. O álbum ao vivo, que também leva o nome da turnê, já está disponível nas plataformas digitais, trazendo regravações inéditas e grandes sucessos do forró, com 27 faixas . Vale lembrar que o gênero forr[o continua em alta, com um crescimento expressivo de 57% no Spotify Brasil, principalmente nas regiões Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o ritmo nordestino se destaca no Top 10 das mais tocadas.

Henry Freitas, com seu mais recente DVD “Tudo Vira Terapia”, lançado em maio deste ano, trará para os palcos hits como “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não”, que rapidamente conquistaram o público brasileiro. O artista acumula mais de 50 shows em sua agenda recente, incluindo apresentações para multidões em grandes eventos como o São João de Caruaru e já tem presença garantida no Carnaval de Salvador em 2025.

Os números falam por si: Zezo Potiguar, com mais de 916 mil ouvintes mensais no Spotify e 190 milhões de visualizações no YouTube; Luan Estilizado, com 1 milhão de ouvintes mensais e 896 mil inscritos no YouTube; Raí Saia Rodada, com 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify; e Henry Freitas, com mais de 800 milhões de streams e 4,6 milhões de ouvintes mensais, se consolidam como grandes potências do forró no Brasil, atraindo multidões por onde passam.