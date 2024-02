Raí Saia Rodada atinge 4 milhões de ouvintes no Spotify

Raí Saia Rodada acaba de atingir a marca de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, impulsionado pelo último projeto do cantor, “Saia Elétrica – Ao Vivo em Mossoró”, que conta com muitos

sucessos do Saia Rodada e releituras de canções do próprio Raí e de grandes artistas da música nacional.

Além do sucesso no Spotify, os hits, como “5 da Manhã”, “ Tapão Na Raba”, e “Bebe e Vem Me Procurar”, fazem Raí Saia Rodada ser também um grande sucesso no Youtube, onde conta com mais

de 4 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações.

Com grande trajetória, Raí passou anos no Saia Rodada, para posteriormente seguir carreira solo, e tornar-se um dos artistas mais populares no nordeste brasileiro, assim como no país.

Além disso, faz parte do projeto À Vontade, ao lado de Luan Estilizado e Zezo Potiguar, que traz grandes sucessos brasileiros em versão de forró.