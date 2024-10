Raí Saia Rodada alcança 1 milhão de visualizações no clipe de “Completamente Certa”

O clipe de “Completamente Certa”, de Raí Saia Rodada, atingiu 1 milhão de visualizações no YouTube, reforçando o sucesso da faixa que dá nome ao novo EP lançado em maio deste ano. Com letra assinada por Matheus Yorran, Edgar Domingues, Amauri Leão, Amandinha, Paulo Mateus e Sabino Hit, a música tem conquistado o público e traz destaque para Raí, que marca presença entre os artistas mais ouvidos no cenário do forró.

Assista:

Parte do EP “Completamente Certa”, que conta com seis faixas, o clipe foi lançado em 24 de maio e a canção se destacou nas plataformas digitais. Além do sucesso com o single, o EP também vem sendo bem recebido nas plataformas de streaming, com 5,4 milhões de reproduções no Spotify.

Com mais de 2,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e um canal no YouTube que acumula 2 bilhões de visualizações, Raí Saia Rodada continua a consolidar seu nome como um dos grandes expoentes do forró nacional. O cantor, conhecido por sucessos como “Tapão na Raba” e “Bebe e Vem Me Procurar”, demonstra com seus novos trabalhos que seu público fiel está sempre à espera de novas canções.