Raffael Emilio divulga “Todo Som” guiado por sambajazz, groove e rock

Raffael Emilio acaba de divulgar “Todo Som” – música que desafia as estruturas convencionais e propõe uma jornada auditiva não-linear. A produção da faixa, liderada pelo próprio artista, reflete sua busca pela autenticidade.

O registro, que chega acompanhado de videoclipe, funde em si 3 ritmos: sambajazz, groove e rock, buscando transmitir uma mensagem de celebração da vida cotidiana brasileira e prestando uma homenagem aos pilares da música nacional.

“A estrutura da canção não é convencional, não possui refrão, por isso ela se repete, causando uma sensação de “estranheza ” e “sem resolução”, comenta Raffael Emilio, que através dessa canção, busca incentivar os ouvintes a explorar artistas do passado enquanto mergulham nas emoções evocadas pelas festas populares e encontros musicais.

A versão audiovisual proposta para o trabalho foi dirigida por Crial, da Canis Filmes. “No roteiro, quisemos passar a história de um “Eu” ainda em construção artística, em que no final, mesmo com medo de dar grandes passos, acabou virando uma raiz da música brasileira, assim como os artistas que me influenciaram, impressos nas capas de disco ao meu redor. No fim, tudo era sonho”.

“Todo Som” nasce da saudade das festas brasileiras e da conexão humana que elas representam. “A mensagem principal é a vontade de chegar na sexta-feira, encontrar pessoas e viver a vida cotidiana brasileira, ao som de tambores, festas populares e encontros musicais no geral”, define o cantor.