Rafael Zulu relata internação por fibrilação atrial e alerta sobre consumo de energéticos

O ator Rafael Zulu compartilhou na última quinta-feira (25) uma experiência preocupante em sua vida pessoal, ao revelar que foi internado devido a uma fibrilação atrial, uma condição caracterizada por batimentos cardíacos irregulares e acelerados. A situação, segundo Zulu, foi precipitada pelo consumo excessivo de bebidas energéticas.

Em um relato detalhado em suas redes sociais, o artista explicou que vinha enfrentando um período de trabalho intenso e, após um dia relaxante à beira da piscina com sua família, começou a sentir falta de ar e palpitações. “Meu coração acelerou muito e a sensação piorou rapidamente. Foi quando decidi procurar atendimento médico”, descreveu o ator.

Após ser atendido, exames realizados no hospital confirmaram o diagnóstico de fibrilação atrial. Zulu destacou que, embora tenha um histórico familiar de hipertensão materna, seus últimos exames estavam normais antes do incidente. No entanto, ele reconheceu ter consumido uma quantidade significativa de energético no dia em que os sintomas se manifestaram.

“Fiquei quatro dias internado, tomando medicação e sendo monitorado. Foi um grande susto!”, desabafou Zulu sobre sua experiência hospitalar.

Ao final do seu relato, o ator fez questão de alertar seus seguidores sobre os riscos associados ao consumo excessivo de substâncias estimulantes como as encontradas em bebidas energéticas. “Sempre fui sensível à cafeína e a pré-treinos, e agora percebi que os energéticos também me afetam muito. Quero compartilhar minha experiência para que sirva de alerta a todos que consomem esse tipo de bebida. Nossa saúde é o bem mais valioso que temos”, concluiu Zulu.