Rafael volta ao São Paulo após Copa América e pode enfrentar o Atlético-MG

O goleiro Rafael se reapresentou ao São Paulo nesta terça-feira (9), após a Copa América, e está à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro.

A equipe de Dorival Júnior foi eliminada nas quartas de final da Copa América, após disputa de pênaltis contra o Uruguai.

O confronto com o Galo será na quinta-feira, na Arena MRV, às 21h30. O duelo é válido pelo Brasileiro, e o São Paulo inicia a rodada na quarta colocação, com 27 pontos, três a menos que o terceiro colocado Palmeiras.

Neste período, Jandrei foi o titular no gol tricolor. Ele atuou nas últimas oito partidas, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia, Athletico-PR e Red Bull Bragantino.

Rafael acompanhou as partidas do time de Zubeldía. Casares, presidente do São Paulo e chefe de delegação da seleção na Copa América, publicou uma foto que mostrava o goleiro tricolor ao lado de Bento, do Athletico-PR, enquanto assistia ao jogo entre as equipes.

O Tricolor teve outros três desfalques devido à Copa América. O zagueiro venezuelano Ferraresi e o volante paraguaio Bobadilla já retornaram, enquanto o colombiano James Rodríguez ainda está envolvido na competição de seleções.