Rafael Nadal define data e torneio de retorno após lesão; confira

A lenda do mundo do tênis, Rafael Nadal, ficou muito tempo fora de jogos oficiais. Ele teve uma lesão em janeiro de 2023. Seu último confronto em Grand Slam foi diante do americano Mackenzie McDonald na 2ª rodada do Australian Open.

O espanhol lesionou o quadril no músculo iliopsoas do lado esquerdo, chegou a fazer uma artroscopia e desde então ficou em recuperação. Com isso, todos estão ansiosos pelo seu retorno em grandes eventos, afinal, é um dos maiores tenistas da história, ex-número 1 do mundo.

Portanto, agora os apostadores ficam de olho para planejar seus palpites em casas de apostas com bônus, veja quando ele deve retornar às quadras. Curiosamente, a competição que marcaria o retorno de Nadal aos grandes eventos era justamente a última que jogou, o Australian Open.

Em contrapartida, ele voltou no ATP 250 e sentiu novamente. Com isso, o seu retorno aos Grand Slam deve ser em Roland Garros, que será disputado entre 20 de maio e 9 de junho.

Antes do Grand Slam, Nadal joga ATP 250 e volta a sentir

Antes de enfrentar um Grand Slam, Rafael Nadal decidiu “desenferrujar” com o ATP 250 de Brisbane, também na Austrália. O desempenho era animador, mas no final ele voltou a sentir.

Dessa forma, a lenda voltou a competir e logo de cara enfrentou um grande atleta, Thiem. A vitória do espanhol foi por 2 a 0, com parciais de 7 a 5 e 6 a 1. Em seguida, Nadal encarou o dono da casa, Kluber, e venceu novamente por 2 a 0, parciais de 6 a 1 e 6 a 2

Já nas quartas de finais, a lenda caiu para outro australiano, Thompson. Em um jogão, o dono da casa venceu por 2 a 1, de virada. As parciais foram 7 a 5, 6 a 7 e 6 a 3. Com isso, Rafael Nadal retornou e fez bons jogos, agora a expectativa fica para ver o tenista espanhol em ação novamente em um Grand Slam.

Porém, na última partida ele voltou a sentir e ficará de fora do Australian Open, também disputado em janeiro. Com 22 títulos de major, a lenda passa pelo momento mais delicado da carreira e, inclusive, está fora do Top 100 no Ranking da ATP, já que perdeu toda a última temporada.

