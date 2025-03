Rafael Guimarães passa a integrar a DB Racing, com mentoria de Dudu Barrichello no iRacing

Rafael Guimarães tem se destacado com sua determinação e iniciativa, alcançando uma nova etapa em sua carreira no automobilismo. Agora, sob a mentoria de Dudu Barrichello, o piloto de Minas Gerais não só aprimora suas habilidades de pista no simulador iRacing como também faz parte da equipe DB Racing.

A oportunidade ganhou impulso graças ao convite de seu amigo, e também piloto mineiro, Bernardo Tambasco, que o incentivou a explorar oportunidades no automobilismo virtual. Determinado a avançar, Rafael utilizou seus próprios recursos (mesada) para viabilizar o treinamento e, com grande persistência, resolveu todas as questões para iniciar sua jornada.

“O Rafa chegou e falou comigo: ‘eu já resolvi lá tudo com o Dudu, você precisa me ajudar aqui no computador a instalar o iRacing. E você tem que ligar pro Dudu, porque o Dudu quer conversar com você e tal’. Ele mesmo deu esse passo com as próprias pernas e essa foi a parte mais legal”, relatou Cláudio Guimarães, pai do piloto.

Durante as sessões no simulador, a performance de Rafael chamou a atenção de Dudu Barrichello, que elogiou a qualidade de sua telemetria e enxergou potencial para seu futuro no esporte. “Tô muito feliz com essa novidade e acredito que vai contribuir muito na minha caminhada nas pistas. O Dudu é gigante e sei que vou aprender muito com essa mentoria dele”, disse Rafinha.

Atualmente, Rafael treina diariamente, dedicando de uma a duas horas ao iRacing, e já demonstra evolução significativa. Seu engajamento e proatividade evidenciam o talento e a mentalidade vencedora, atributos fundamentais para quem almeja grandes conquistas no esporte a motor.

Rafael Guimarães integra a equipe Speed Racing e MR Competições (e conta com o patrocínio das empresas DCIT Tecnologia e GR5 Rent a Car).