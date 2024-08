Rafael explica polêmica do cabelo rosa na seleção e revela o desejo da CBF

O goleiro Rafael, do São Paulo, presente nas duas convocações de Dorival Jr para a seleção brasileira até aqui, explicou a polêmica do cabelo rosa de Yan Couto. O jogador afirmou que tirou a cor do cabelo para se apresentar à seleção por pedido da CBF, que teria dito que “rosa é meio vacilão”.

Em entrevista exclusiva ao UOL, Rafael confirmou a reunião entre jogadores, nova comissão técnica e diretoria da CBF ainda nos amistosos na Europa, contra Inglaterra e Espanha, mas disse que nunca houve proibição sobre pintar o cabelo de qualquer cor.

“Não teve nenhuma proibição. Tivemos sempre um ambiente muito bom, de muita liberdade. A preocupação maior da seleção, e acho que tem que ser a preocupação de nós jogadores também, é de ser um exemplo. Nós temos que ter consciência que somos formadores de opinião, vistos por crianças como exemplos a seguir, assim como eu um dia fui criança e tive o Taffarel como exemplo e sempre quis imitar ele

A CBF só tem essa preocupação de que possamos sempre transmitir esse profissionalismo e essa boa conduta para as crianças e ser um exemplo. Mas em nenhum momento foi abordada questão de cabelo ou qualquer questão. Foi mesmo uma conversa de ter a consciência de que a seleção é algo surreal que precisamos viver com muito profissionalismo e dedicação para buscarmos os resultados que nosso povo merece. E também de sermos exemplos positivos para a nossa sociedade

Foi apenas um mal-entendido (o termo “vacilão”). Depois teve a explicação por lá. Eu participei de todas as reuniões e o que foi passado para gente foi só isso. Mostrar para nós o tamanho do orgulho de vestir a camisa da seleção, mostrar que representamos um país grandioso. Preocupação sempre foi de ser exemplo para nossas crianças e transmitir coisas positivas. Todos ali estão trabalhando para voltar a levar alegria ao nosso torcedor”, disse o jogador.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE RAFAEL SOBRE A SELEÇÃO

Dorival fora da rodinha dos pênaltis

“Fiquei triste como todos lá dentro ficaram. Na derrota, algumas coisas são elevadas de uma maneira que não corresponde com a realidade. Alguns vão levando culpa maior do que outros em algumas situações. Fizemos uma boa Copa América. Tamanho do campo atrapalhou muito nosso rendimento, isso foi o principal. Nosso estilo de jogo ficou prejudicado porque as linhas ficaram muito justas. Pênalti é uma coisa que realmente acaba sendo detalhe. Se tivesse prorrogação, teríamos tempo para buscar e encontrar o gol, mas tínhamos dificuldade por causa do campo pequeno. Nossa frustração é porque treinamos demais e podíamos ter conquistado, podíamos ter o resultado que sabíamos que tínhamos capacidade de conquistar. Dorival tem total e completo domínio de todo o grupo, é um cara sensacional, sou fã dele como líder, pessoa, treinador. Todo mundo gosta. Ele prepara tão bem o jogo que a gente sabe como vamos jogar, o que vamos enfrentar, todas as situações possíveis. Posso te falar vários gols, comocontra o México, que foram jogadas que ele trabalhou estudando, como o lateral vir para dentro e o passe ir direto no Savinho. Foram vários jogos que fizemos gol com situações trabalhadas por ele e isso não é ressaltado por conta da vitória não vir, pelo treino ser fechado para a imprensa acompanhar também. Chateação é só essa. Fizemos um grande trabalho e merecíamos voltar com um resultado melhor.”

Críticas a Alisson

“Todo gol que o goleiro sofre, independentemente do goleiro, vai ser analisada alguma possibilidade de fazer a defesa, mas na hora é milésimo de segundo para tomar decisão. Quando toma, o goleiro vai ser cobrado, assim como o atacante é cobrado quando erra. Alisson foi muito bem em todos os jogos da Copa América, muito seguro, muito técnico. Aprendi muito e cresci muito com ele. Não tenho dúvida alguma que é dos nossos melhores goleiros, um cara espetacular e que tem total capacidade. Vou te falar: faz muito milagre, é um baita goleiro.”