Rafael Demarchi participa de encontro com diretoria da ACISBEC

Mais um pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo participou de encontro com a diretoria da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). O convite foi oficializado aos cinco pretendentes ao cargo público. Até o momento, três responderam ao ofício.

Rafael Demarchi (Novo) esteve no encontro na manhã desta quarta-feira (19). A agenda já foi realizada com Luiz Fernando Teixeira (PT) e Alex Manente (Cidadania). O objetivo da iniciativa é ouvir as propostas, mas também as demandas da Associação para desenvolvimento do setor, geração de emprego e renda. A programação é comandada pelo presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

Após as convenções partidárias para a escolha oficial dos candidatos a prefeito, que deve ocorrer em agosto, a ACISBEC programa uma sabatina com os nomes definidos, e que será aberta ao público.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, disse que, com o apoio da diretoria, a entidade está aberta ao diálogo e recebe os que estiverem dispostos a participar. “Nossa intenção é ouvir as propostas, mas também colocar as demandas para o desenvolvimento do nosso setor. Queremos ser chamados para discussões que envolvam melhorias para as empresas e empreendedores em geral. Por isso, estamos buscando aqui o compromisso com os pré-candidatos”, afirmou.

Rafael Demarchi destacou que tem três importantes projetos em seu plano de governo para a cidade, e que contemplam a participação da Associação. Em função das condições geográficas de São Bernardo do Campo – próxima ao litoral, Capital e fácil acesso ao Rodoanel – quer atrair empresas da área de logística.

“Vamos reduzir imposto, isentar o ISS; implantar o Facilita Já, um programa para diminuir a burocracia e apoiar empreendedores. E na área da Saúde, onde já existe boa infraestrutura, criar uma parceria com a iniciativa privada para diversas especialidades, e assim gerar a fila de atendimento. Além desses três, há outros em benefício de toda a sociedade, mas esses, em especial, são possíveis o debate com a Associação Comercial”, afirmou.

Os outros dois pré-candidatos convidados, Marcelo Lima (Podemos) e Flávia Morando (União Brasil) não têm data definida.