Rafa Zimbaldi oficializa disputa à Prefeitura de Campinas-SP

Rafa Zimbaldi (Cidadania) teve sua candidatura a prefeito de Campinas-SP oficializada em convenção administrativa e festiva realizada neste sábado (3/8), no Clube Vila Marieta. A bombeira militar Raquel Rímoli, do União Brasil, será a vice na chapa majoritária da coligação “Campinas, uma cidade pra todos”.

O anúncio da chegada de Raquel, um dos pontos altos do evento, foi bastante festejado, pois consolida o embarque do União Brasil na coligação de Rafa e impõe derrota ao atual prefeito de Campinas, Dario Saadi (Republicanos), que cobiçava o apoio da legenda em sua tentativa de reeleição.

Diante da plateia que lotou o Clube Vila Marieta, Rafa, que está no segundo mandato de deputado estadual, elencou os problemas atuais que os campineiros enfrentam quando precisam dos serviços do poder público municipal; citou algumas propostas para segmentos como Saúde, Educação, Transporte Público e Segurança, e destacou a formatação de seu plano de governo com as sugestões que tem recebido da população:

“Campinas parou no tempo com o grupo político que está aí há 12 anos. É preciso promover uma nova realidade para a cidade, que tem recursos anuais de quase R$ 10 bilhões. Com uma gestão moderna, tenho certeza que podemos ter uma Campinas muito melhor. Meu compromisso, junto à Raquel, é cuidar das pessoas e acolher cada um dos campineiros, além de fazer com que o município volte a ser referência”.

Natural de Campinas, Raquel tem 33 anos, é bombeira da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo desde 2014, além de pedagoga e psicopedagoga com forte atuação na inclusão de pessoas com deficiência. A militar agradeceu a escolha como vice na chapa de Rafa e reiterou o discurso de mudança e de oposição ao atual governo:

“Represento o trabalho da mulher na Política e vou trabalhar junto ao Rafa não somente pelas pessoas com deficiência, que precisam, sim, do nosso olhar. Vamos trabalhar, dia e noite, o tempo todo, pelas crianças, pelas famílias e por todos os que mais precisam. Desejamos uma nova Campinas – melhor, com oportunidades, justa, humanizada e com qualidade de vida”.

Presenças

A convenção da Federação PSDB-Cidadania lotou o Clube Vila Marieta com correligionários e lideranças municipais, regionais e estaduais, além de postulantes à Câmara campineira dos partidos coligados de Rafa e de representantes dos mais variados setores da sociedade civil organizada.

O evento contou com a presença do presidente nacional do Cidadania, Comandante Bittencourt, bem como dos dirigentes municipais do Cidadania, PSDB, Agir, PMB e PDT, respectivamente: Ana Stela Alves de Lima, Márcio Chaib, Valdirlei Martinghi, o Lico, Michele Zimbaldi, e Casemiro Reis.

Eduardo Leme, membro da Executiva Estadual do União Brasil, e a ex-deputada estadual Célia Leão, uma das fundadoras do PSDB de Campinas, também participaram da cerimônia.

Marconi Perillo

O presidente nacional da Federação PSDB-Cidadania, Marconi Perillo, enviou mensagem, por vídeo, de apoio irrestrito a Rafa:

“Estou certo de que a candidatura do Rafa vai representar um divisor de águas para Campinas, uma das maiores cidades não somente do interior paulista e do estado, mas, também, da América Latina”.