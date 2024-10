Rafa Zimbaldi exige explicações de secretário de Tarcísio sobre leilão de área do IAC

Após o Governo de São Paulo confirmar que vai leiloar parte da Fazenda Santa Elisa, em Campinas-SP, o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) quer saber do secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola, as motivações e os objetivos da pasta com a venda. Pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a área tem importante papel na sustentabilidade e na competitividade da cafeicultura brasileira, abrigando, inclusive, um Centro Nacional de Pesquisa.

Localizada no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, a Fazenda Santa Elisa ocupa 692 hectares em área urbana, o equivalente a 989 campos de futebol. No terreno, são desenvolvidas, desde 1932, variedades responsáveis, hoje, por 90% do café cultivado no Brasil – maior produtor mundial do grão.

Em requerimento direcionado ao secretário do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), Rafa questiona, ainda, qual o valor de avaliação de mercado da área a ser leiloada pelo Estado e para onde vai o dinheiro proveniente da venda.

O parlamentar integra uma frente que reúne entidades e agentes públicos que se posiciona contra a comercialização do terreno pertencente ao IAC. Rafa alerta, inclusive, que não estão claras as contrapartidas que Campinas receberia a partir da concretização do leilão:

“Sou totalmente contra a venda da área. Com essa iniciativa do Estado, a de leiloar parte do terreno, a Fazenda Santa Elisa corre o risco de ser desmembrada e de ter ainda mais partes comercializadas, e tudo isso sem sabermos como Campinas se beneficiaria com as contrapartidas, caso existam”, observa o deputado do Cidadania.

Reforçando os argumentos de Rafa contra a venda da área do IAC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) também encaminhou ofício a Tarcísio solicitando que a proposta do leilão seja revista e interrompida.

O parlamentar alerta que a venda da área também é uma ameaça ao patrimônio genético do café e às pesquisas em andamento, além de colocar em risco a sustentabilidade e a competitividade da cafeicultura brasileira:

“Estamos falando de uma fazenda histórica e que abriga um Centro Nacional de Pesquisa do Café. A venda da área pode prejudicar trabalhos científicos desenvolvidos há décadas e impactar a sustentabilidade e a competitividade da cafeicultura nacional. Sou contra e não estou sozinho. Muitas entidades do setor e a própria sociedade civil é unânime e contrária sobre a comercialização da Fazenda Santa Elisa, inclusive colaboradores do IAC”, lista Rafa.