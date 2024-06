Rafa Uccman recebe famosos em festa de aniversário com shows de Pocah, Zé Felipe e MC Daniel

A noite foi de muito glamour na festa de aniversário de Rafa Uccman! Com tema “All Black”, o UccChella – como o evento é popularmente conhecido – reuniu um time de estrelas para comemorar a chegada dos 31 anos do influenciador. Os artistas Pocah, Zé Felipe e MC Daniel, além dos DJs Andressa Fleming, Lipe, LS e Brolab, se apresentaram aos convidados, garantindo o agito do Vila JK, em São Paulo. Famosos como Virgínia Fonseca, Álvaro, Lucas Guedez, Kéfera Buchmann, Sarah Andrade, Pequena Lo, Gil do Vigor, MC Soffia, Leo Picon, Fiuk, Gabi Lopes, Erika Schneider, Blogueirinha, Nah Cardoso, Vivi Wanderley, Tokinho, Pétala Barreiros e Lara Silva prestigiaram a celebração.

Mantendo a tradição de apostar em produções ousadas e sensuais, Rafa usou um conjunto dourado brilhoso no início da comemoração, feito sob medida pela estilista brasileira Andrea Almeida. Já para apagar as velinhas, apostou em um jumpsuit vermelho com recortes, assinado pela Boldstrap. “Escolhi dois looks bem babadeiros para a minha festa de aniversário! O visual foi pensado para ser o retrato de uma noite quente no meio do inverno tropical do Brasil. É um dia muito especial para mim, e eu adoro reunir meus amigos para a gente dar nosso close juntos, curtindo muito”, afirma.

Com mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais, Rafa Uccman é um dos principais criadores de conteúdo do país, com mais de 16 milhões de seguidores fiéis no Instagram e no TikTok. Conhecido por seus vídeos engraçados, construiu uma trajetória sólida iniciada como colírio da Capricho e que, hoje, é referência na influência digital, firmando parcerias com grandes marcas.

Recentemente, ele também se lançou como podcaster, criando o “PocCast” ao lado do amigo e também influenciador digital Lucas Guedez. Desde 2022, o videocast comandado pela dupla tem entrevistado grandes nomes do entretenimento e já soma mais de 730 mil inscritos no canal do YouTube.