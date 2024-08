Rafa lança seu primeiro clipe: “BEIRAMAR”

No começo de julho de 2024, o talentoso cantor, compositor e videomaker paulista Rafa, de 26 anos, fez sua estreia no mundo da música com o lançamento do single “BEIRAMAR”. O lançamento foi marcado por um evento na KZA, onde o videoclipe oficial foi apresentado e encantou todos os presentes com cenas bem roteirizadas, dirigidas, filmadas e editadas que traz o cantor numa vibe de Úrsula (em sua versão masculina), pronto pra enfeitiçar o mortal nessa grande paixão.

A música já tem bons resultados nas principais plataformas de streaming, como por exemplo no Spotify, que já conta com mais de 250 ouvintes mensais e quase 1500 plays atingindo mais de 10 Estados do Brasil e rompendo fronteiras para além, com fãs também na Espanha, Turquia, Portugal, Reino Unido e até Cazaquistão.

“BEIRAMAR” é uma obra que fala sobre aquelas paixões intensas que arrancam o coração. De forma figurada, a música aborda as relações típicas do mundo moderno: líquidas, rasas e efêmeras. Ninguém quer se relacionar profundamente, pois laços frágeis são mais fáceis de serem desatados. A busca é apenas pela conquista do coração do outro por puro capricho e, quando isso é alcançado, a partida é tão rápida quanto a chegada. O videoclipe oficial de “BEIRAMAR” reflete essa mensagem de forma visualmente rica e envolvente. As referências utilizadas permeiam o universo misterioso e romântico de “A Pequena Sereia” e “Piratas do Caribe” ambos da Disney, combinando feitiços, paixão proibida e sangue para criar uma narrativa cativante e visualmente impressionante.

“Eu sempre me identifiquei com histórias de amor dramáticas e fantásticas e quando eu comecei a imaginar o que fazer, pra mim uma coisa era certa desde o princípio: tinha que ser uma mistura de mistério e paixão (igual a letra da música). O toque sobrenatural é algo que eu pensei estrategicamente em duas partes; essa história que vocês veem em BEIRAMAR começou muito tempo atrás, e esse prelúdio será contado em uma outra música, em outro videoclipe, num futuro próximo”, explica Rafa. “Além disso, a estética acaba sendo sensual por si só, sem ser apelativo sabe, que qualquer pessoa que ame se identifica, mas eu acho legal trazer uma representatividade gay e desde o começo deixar claro que sou da comunidade LGBTQIA+’ conclui.

Rafa tem mostrado que é uma força a ser reconhecida na indústria musical, trazendo uma nova perspectiva e uma profundidade emocional em suas composições e produções visuais. O lançamento independente de “BEIRAMAR” marca apenas o início de uma promissora carreira artística. Suas influências artísticas são Belchior, Renato Russo, Cazuza, Liniker, Jão, Gloria Groove, Anitta e Beyoncé. Seus gêneros musicais transitam do Pop ao R&B, Trap e MPB..

Para esse ano ainda, Rafa tem a previsão de lançamento de mais um single também com videoclipe e no total o artista já reúne mais de vinte composições próprias.