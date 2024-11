Rafa Kalimann e outras celebridades brilham no primeiro dia do Caldas Country Festival 2024

O Caldas Country Festival 2024 começou em grande estilo nesta sexta-feira (15), em Goiás, e contou com a presença de celebridades que vieram prestigiar os maiores nomes do sertanejo. Rafa Kalimann e Kenya Sade, referências no circuito sertanejo, foram destaques na plateia, trazendo glamour e autenticidade ao evento.

Rafa Kalimann apostou em um look preto poderoso, com corset e calça de franjas, enquanto Kenya Sade utilizou um vestido branco combinado com as icônicas botas sertanejas. O influenciador Marco Tulio também foi uma das presenças de destaque.

Após um primeiro dia de shows apoteóticos, o Caldas Country Festival 2024 continua neste sábado (16) com apresentações de Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Mari Fernandez, Rayane & Rafaela, Ralf e Pedro & Rafael, no segundo e último dia dessa 17ª edição.